Россия передала Приднестровью партию медицинского оборудования

На церемонии передачи гуманитарной помощи российский посол подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов Российской Федерации является забота о соотечественниках за рубежом.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов принял участие в гуманитарной акции по передаче медицинского оборудования. В дар от правительства Москвы медтехнику получил Союз русских общин.

"Несмотря на международную пандемию, в результате которой оказалась перегруженной медицинская система, а границы большинства стран были закрыты, правительство Москвы выделило существенную гуманитарную помощь для жителей приднестровского региона. Я рад, что эта гуманитарная помощь пришла своевременно, будет востребована и окажется полезной", - сказал дипломат.

В пресс-службе диппредставительства России отметили, что медицинская техника подобрана по запросу российских соотечественников. Она включает в себя дыхательные тренажеры, измерители артериального давления, глюкометры, ходунки для детей с ДЦП, костыли и трости для ходьбы.

© Sputnik Посольство России в Молдове подарило Приднестровью медобрудование

Как рассказала в интервью корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Виорика Кохтарева, Россия не раз оказывала гуманитарную помощь Приднестровью в рамках программы правительства Москвы по работе с соотечественниками за рубежом.

"Уже стала традицией такая помощь. Москва всегда идет навстречу нашим заявкам. Посольство со своей стороны очень поддерживает наши инициативы. Особая благодарность посольству и за доставку техники, особенно сейчас, во время карантина", - подчеркнула она.

По ее словам, это неоценимая помощь, она позволяет решить проблемы российских соотечественников, которые особо нуждаются в поддержке и заботе.

"Мы сталкиваемся с просьбами наших соотечественников. Люди просят о том, что им особо необходимо. Много есть и больных детей, которым нужны специальные ходунки. Мы стараемся найти возможность решить вопросы тех, кто к нам обращается", - пояснила Кохтарева.

Все оборудование, которое было передано в дар, распределят на безвозмездной основе среди нуждающихся, включая пациентов Центра реабилитации для детей с ограниченными потребностями жизнедеятельности.

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