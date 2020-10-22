Выборы президента: для идентификации избирателей будут использовать сканеры

Несколько сотен сканеров для упрощения процедуры регистрации избирателей на выборах президента Молдовы будут распределены по участкам голосования как на территории страны, так и за рубежом.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября планируется использовать 240 сканеров для упрощения процедуры регистрации избирателей в Государственной автоматизированной информационной системе "Выборы". Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики в четверг.

Оборудование подарено Центральной избирательной комиссии Программой развития ООН (ПРООН) в Молдове и Агентством США по международному развитию (ЮСАИД).

Подобные сканеры в количестве 80 штук использовались на местных выборах в 2019 году на 70 участках в Кишиневе. Эти устройства, как уточнили в ЦИК, могут идентифицировать избирателей в электоральных списках на основе отсканированного удостоверения личности.

"В сравнении с ручным вводом данных процесс сканирования продемонстрировал исключение человеческих ошибок, а также сократил время голосования и очереди на 72%", - сообщили в Центризбиркоме.

Исходя из результатов 2019 года, пояснили в ЦИК, закуплены 240 сканеров, половину из которых распределят по избирательным участкам за пределами республики (устройства адаптированы к паспорту и удостоверению личности), а другую половину - по самым оживленным электоральным секциям на территории Молдовы.

"Сканеры, закупленные в 2019 году, отправят на участки для голосования, которые откроют для избирателей из населенных пунктов левого берега Днестра", - пояснили в Центризбиркоме.

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Как заявил глава ЦИК Дорин Чимил, "новое оборудование поступило как раз в тот момент, когда впервые в истории выборов, организованных в Молдове, необходимо проводить голосование в условиях пандемии и найти решения для лучшей защиты электоральных служащих, которые будут находиться в первых рядах в день голосования".

"Подобные сканеры помогут в этом смысле в первую очередь тем, что представляют инструмент, который дополняет современные технологические возможности учреждения для организации справедливых и прозрачных выборов", - добавил Чимил.

В Центризбиркоме добавили, что в условиях пандемии COVID-19 использование сканеров сократит и риски заражения операторов системы "Выборы", так как избиратель самостоятельно отсканирует идентификационный документ, а информация появится сразу на компьютере.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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