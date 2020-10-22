Двадцать лет спустя: история двух полицейских-серийных убийц (окончание)

Один из фигурантов этого громкого дела 20-летней давности скончался в местах лишения свободы. Другой, отбывающий пожизненный срок, отказался давать интервью Sputnik Moldova. Мы продолжаем публикацию материалов о серии убийств, происходивших в 2001 году.

Зато один из следователей по этому делу, Корнелиу Братунов, который сейчас возглавляет прокуратуру сектора Рышкановка, согласился рассказать нам, как правоохранителям удалось установить личность оборотней в погонах и задержать их.

Материалы о серийных убийцах 2001 года

В первой части этого материала мы рассказали о серии убийств, совершенных в начале 2000-х в Кишиневе и Яловенах двумя сотрудниками полиции.

Всего за три месяца эти душегубы лишили жизни шестерых человек. Оба преступника были осуждены и получили пожизненные сроки.

© Sputnik / Mihai Caraus Материалы дела о серийных убийцах, 2001 год.

В конце прошлого года один из них, О. Б., умер от рака в тюремной больнице. Главарь, С. Ч., отказался говорить, хотя с тех пор прошло уже 20 лет.

В 2001 году нынешний глава прокуратуры столичного сектора Рышкановка Корнелиу Братунов второй год работал следователем в прокуратуре Кишинева. По его словам, те преступления были в числе первых серийных убийств, совершенных в Республике Молдова.

Изначальные версии следствия

После первых трех убийств - двух водителей маршруток и таксиста - полиция и прокуратура предположили, что преступления совершают наркоманы. Как рассказывает Братунов, основанием служило то, что "жертвы никак не были связаны между собой".

"Первоначально мы думали, что это преступления с целью грабежа, объем украденного был незначительным", - говорит прокурор.

Но настал момент, когда дело усложнилось, и следователи поняли, что идут по неверному пути.

© Sputnik / Mihai Caraus Отпечатки пальцев серийных убийц, из материалов дела 2001 года.

По материалам дела, 2 марта 2001 года полиция обнаружила в столичном микрорайоне Телецентр труп таксиста, который также получил смертельное ранение в голову. Впоследствии его автомобиль был найден сгоревшим в коммуне Бачой. В машине обнаружили пулю калибра 9 миллиметров - того же, что при нападении использовали оборотни в погонах.

Неделю спустя в квартире на Рышкановке сотрудники правоохранительных органов находят еще одного убитого с огнестрельным ранением в голову, произведенным из того же оружия, что и в случае на Телецентре.

"Изначально мы вели проверку, думая, что все эти преступления совершали одни и те же люди. Жертвами были таксисты, тот же калибр оружия", - уточняет Братунов.

Вскоре следователи установили личности виновных в двух убийствах, они оказались братьями, проживавшими в коммуне Бачой, но не имели никакого отношения к серии преступлений, о которых идет речь.

Убийцы обтачивали пули

После ареста двух братьев, совершивших преступления на Телецентре и Рышкановке, следственная группа пришла к выводу: убийства водителей такси, которые, к тому же, продолжались, совершали либо сотрудники силовых структур, либо преступники, которых консультировал кто-то из силовой сферы.

"Меня поразил тот факт, что жертв убивали на разных участках. Вероятно, подозреваемые думали, что эти дела будут расследоваться каждым комиссариатом отдельно, их не объединят в одно производство", - продолжает рассказ Братунов.

При этом, по его словам, пули, которыми были убиты жертвы, выглядели необычно, так как злоумышленники "применяли знания, полученные в Академии полиции".

Каждый раз пуля, извлеченная из черепа жертвы, рассыпалась на части. Братунов лично присутствовал на одной из процедур вскрытия.

"В первых эпизодах они (убийцы,- авт.) даже не были слишком напуганы и осторожны. Убивали практически наугад. Прежде, чем стрелять, обтачивали пули. Стенки оболочки становились очень тонкими, и когда пуля попадала в череп, она рассыпалась. Я повидал и другие убийства, но здесь извлеченные пули больше походили на шрапнель. Позже один из них (убийц, - прим. авт.) сказал, что все эти тонкости изучил на занятиях по криминалистике", - говорит Братунов.

Убийц помогла найти новая для Молдовы техника

Братунов рассказывает: душегубы знали, как ведутся следственные мероприятия на месте преступления, а также то, какие дальше следуют действия. Однако несколько раз преступники проявили неосторожность.

© Sputnik / Mihai Caraus Из материалов дела о серийных убийствах, 2001 год.

Например, после очередного убийства, когда машину жертвы было решено оставить на месте, за ночь она увязла в грязи. Чтобы вытащить автомобиль, преступники обратились к коллегам из Яловенской инспекции полиции. Те, не подозревая, что это машина убитого, пришли на помощь.

После первых трех убийств оборотни в погонах сменили тактику: если раньше трупы оставляли в машинах, теперь их стали топить в водоемах.

© Photo : Extras din dosar Микроавтобус, в котором нашли тело одной из шести жертв.

В конечном итоге раскрыть серию убийств оперативникам помогла новая для страны технология.

Дело в том, что все три месяца, пока убийцы вели "охоту", они сбывали украденные у жертв вещи, в том числе мобильные телефоны. Так что следователи получили возможность впервые применить технологию установления местонахождения аппарата по IMEI (International Mobile Equipment Identity) - уникальному коду из 15 цифр.

"Они вынули SIM-карту из телефона жертвы, а затем продали его. Когда с этого аппарата пришел сигнал, мы нашли покупателя. Таким образом, нам удалось выйти на след этих двоих. У нас даже были показания некоторых свидетелей, которые видели, как они садились в одно из такси", - говорит собеседник.

Задержание полицейских-убийц произошло в конце марта 2001 года.

Первого, О.Б., "взяли" прямо на улице. Второго, С. Ч., - дома. Он оказал сопротивление и пытался отстреливаться в оперативников из того оружия, из которого совершал убийства.

"В ходе задержания к нему были применены силовые методы", - вспоминает Братунов.

Один мертв, другой - за решеткой пожизненно

До публикации этих материалов корреспондент Sputnik Moldova обратилась в Национальную администрацию пенитенциарных учреждений с просьбой побеседовать с двумя бывшими полицейскими.

© Photo : Extras din dosar Микроавтобус, в котором нашли одну из шести жертв, 2001 год.

Там выяснилось, что один из фигурантов дела скончался в прошлом году. Второй с нами беседовать отказался.

В 2011 году С. Ч. (ныне здравствующий, - прим. авт.) обратился в суд с просьбой переквалифицировать приговор вследствие поправок, внесенных в Уголовный кодекс Республики Молдова.

Рассмотрев его ходатайство, Резинский суд постановил: "В соответствии со ст. 39 п. 91) Уголовного кодекса (в редакции 1961 года) по совокупности преступлений и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, установить в качестве окончательного наказания пожизненное заключение в исправительном учреждении закрытого типа".

Это было одно из самых кровавых преступлений в нашем молодом государстве. Были и другие, даже более жестокие. Но дело о серийных убийствах 2001 года войдет в историю молдавской криминалистики как случай, когда в роли душегубов выступили сотрудники полиции, которых следователям удалось поймать и отправить на скамью подсудимых.

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