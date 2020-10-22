Свежие данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 70 тысячам.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 777 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в четверг вечером.

Отмечены пять эпизодов "импорта" инфекции: Италия - 2, Турция, Украина и Румыния - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 69 568.

За минувшие 24 часа проведен 3441 тест, при этом повторно — 359.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 39 медработников: 10 врачей, 21 медсестры и восьмерых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 795 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 720 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 50 422 человека.

Зафиксированы еще 11 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1641.

В том числе Минздрав сообщил о смерти 72-летней Марии Ботнарюк, которая работала в качестве дезинфекциониста в Центре общественного здоровья в Хынчештах. Ее госпитализировали 12 октября в районную больницу Чимишлии.

"Выражаем искренние соболезнования скорбящей семье, родственникам и коллективу Центра общественного здоровья", - отмечено в сообщении Минздрава.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 45 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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