Ушел из жизни еще один врач, у которого был диагностирован COVID-19

Федор Ботнару был специалистом в анестезиологии и реаниматологии. До того, как слечь в больницу, он до последнего продолжал спасать жизни людей.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале скончался врач Федор Ботнару. Несмотря на почтенный возраст, 70 лет, он продолжал спасать жизни людям в Республиканской клинической больнице.

Ботнару был госпитализирован в медучреждение с двусторонней пневмонией тяжелой степени 3 октября.

"Компьютерная томография показала поражение 48% легких. Состояние ухудшалось, и через пять дней было принято решение перевести больного в реанимационное отделение", - рассказали в пресс-центре МВД.

У врача были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (в 2016 и 2019 годах он перенес инфаркты), сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь.

"Врачи боролись за жизнь коллеги почти три недели. Но их усилия оказались тщетны", - отметили в ведомстве.

Ботнару был специалистом высшей категории, проработал в системе здравоохранения более 40 лет. Стоял у истоков становления и развития специальности "врач анестезиолог-реаниматолог" в приднестровском регионе.

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