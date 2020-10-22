Ушел из жизни еще один врач, у которого был диагностирован COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале скончался врач Федор Ботнару. Несмотря на почтенный возраст, 70 лет, он продолжал спасать жизни людям в Республиканской клинической больнице.
Ботнару был госпитализирован в медучреждение с двусторонней пневмонией тяжелой степени 3 октября.
"Компьютерная томография показала поражение 48% легких. Состояние ухудшалось, и через пять дней было принято решение перевести больного в реанимационное отделение", - рассказали в пресс-центре МВД.
"Врачи боролись за жизнь коллеги почти три недели. Но их усилия оказались тщетны", - отметили в ведомстве.
Ботнару был специалистом высшей категории, проработал в системе здравоохранения более 40 лет. Стоял у истоков становления и развития специальности "врач анестезиолог-реаниматолог" в приднестровском регионе.
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