Фуд-блогер из Приднестровья: как "навариться" на YouTube, не выходя из кухни

Шеф канала ShuStriiBUM Станислав Зарицкий стал популярным ютубером и получил серебряную кнопку. Повар из села Ержово раскрыл Sputnik Молдова свою блогерскую кухню.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Апельсиновый фреш – крупным планом. На заднем фоне – осенний домашний сад. Синхронно работают на зрителя и бэкстэйдж, и автор блога. Только так получается густой ютуберский навар. Серебряная кнопка Станислава Зарицкого – за 100 000 подписчиков. На его канале ShuStriiBUM уже более 200 000 зрителей. Чем и удобна YouTube-трибуна – принимай подписчиков столько, сколько заинтересуешь.

© Photo : Станислав Зарицкий, из личного архива Автор канала ShuStriiBUM Станислав Зарицкий

"У меня не было цели стать блогером. Я просто люблю готовить. Кухарил у себя во дворе и моя дочка снимала. Просто так. Выходило неплохо. Я создал канал на YouTube. Оказалось, людям это интересно, пошли подписчики", - вспоминает фуд-блогер.

Из гастробайтера – в гастроблогеры

Фуд-блогер с брутальной внешностью и голосом Левитана смотрится со всех ракурсов. Судя по привлекательному видеоконтенту, путь к сердцам его подписчиков лежит не только через желудок.

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Мало кто из его интерактивных фанов знает – суперблогер собирался стать супермоделью. В Москве даже учился в модельной школе. Но выбрал другой топ-заработок – старая прибыльная стройка. В конце нулевых Станислав Зарицкий - прораб, бригадир.

Строительную карьеру завершил после экономического кризиса. Гонял на байке, управлял оптовой базой – но уже в родном селе. Создал семью, блог на YouTube. Его путь из гастробайтера в гастроблогеры для Ержово теперь пример.

"У нас, в Ержово, люди скромные. Никто не кричит: "смотрите, фуд-блогер идет! Подходят, фотографируются разве что одноклассники дочери. Молодежь больше интересуется всеми этими интернет-фишками. У меня даже есть ученики, которые хотят стать блогерами. Я им раскрываю секреты YouTube".

Горячее блюдо YouTube. Зажигай, чтобы не обжечься

Сегодня блогер – целая профессия. Заварил кашу на YouTube – следи в оба, чтобы не сбежала. ShuStriiBUM рассказывает, как однажды обжегся на посредниках и долго зарабатывал копейки. Фуд-блогер советует заключать договоры напрямую с YouTube. Сам зажил за счет блогерства полтора года назад. Теперь дает ютуберские советы:

"Чтобы зарабатывать на блогерстве, нужны живые подписчики. Их не будет, пока не попадешь "в струю". Обязательно засветиться в топовом аккаунте, чтобы тебя заметили. Чужие подписчики станут и твоими".

А еще важно оформление блогерского блюда. Вкусный контент-план украсить качественными фото и видео, приправить подробными рецептами. Да и… броский нейминг. Разбираем имя нашего шеф-блогера:

ShuStrii – определение из байкерского прошлого и вело-настоящего (Зарицкий гоняет на шоссейном велике и маунтинбайке).

BUM – период резкого блогерского подъема, в котором и находится повар сейчас.

ShuStriiBUM и никакого Мишлена

На канале ютубера, как говорится, пальчики оближешь. Будто в гости сходил. Вкусно и просто. Правда, все по полочкам видеохостинга разложено: завтраки, спортивное питание, рецепты для мультиварки и много других плейлистов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShuStriiBUM (@shustriibum) 11 Окт 2020 в 6:59 PDT

В меню Станислава Зарицкого высокая домашняя кухня и никаких звезд Мишлена! Говорит, наших людей чем ни корми – в бабушкины рецепты смотрят.

"Я вспоминаю, что готовили мои мама и бабушка. У нас на столе всегда было сало, картошечка в мундире, самый просто суп. Это все. Понимаете, наш народ неизбалованный: пережил войну, перестройку и приспособится к любым условиям. Может поэтому мои блюда идут "на ура". Они "из народа", но с легким апгрейдом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShuStriiBUM (@shustriibum) 14 Авг 2020 в 6:26 PDT

Сам Зарицкий "на спорте". Исключил хлеб, сахар и соль. Но своих подписчиков хлебом-солью встречает. Говорит, во время работы приходит бешеный блогерский аппетит. Сейчас готовит новую рабочую зону, чтобы продвигать свой канал на YouTube.

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