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В Приднестровье протестировали оборудование для выявления антигенов к коронавирусу

Откуда в Приднестровье поступит оборудование для определения COVID-19

© Photo : Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2177)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32130947/otkuda-v-pridnestrove-postupit-oborudovanie-dlya-vyyavleniya-antigenov-k-covid-19.html

Новые экспресс-тесты и анализаторы для определения коронавируса апробировали в приемном отделении РКБ в Тирасполе. В начале сентября новый продукт медицинской диагностики был одобрен ВОЗ, его точность приравнивают к ПЦР-исследованию.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik. В Республиканской клинической больнице Приднестровья прошло испытание нового диагностического оборудования - иммуноферментного хроматографа. Он определяет наличие антигенов к коронавирусу.

"Если проведение ПЦР-анализа занимает 4-6 часов, при этом все должно проходить в специализированной лаборатории, то для нового экспресс-тестирования достаточно всего 15 минут, а портативный анализатор весом полтора килограмма легко заменит диагностический центр", - отметили в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

Для эксперимента у 10 пациентов тираспольского COVID-госпиталя взяли биоматериалы. Анализ показал наличие инфекции у одного человека. Аналогичный результат по его пробе дал и экспресс-тест нового типа, который работает независимо от прибора. Таким образом, и анализатор, и тест-системы продемонстрировали высокую чувствительность и диагностическую точность.

В Приднестровье протестировали оборудование для выявления антигенов к коронавирусу
© Photo : Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
В Приднестровье протестировали оборудование для выявления антигенов к коронавирусу

В Минздраве рассказали, как работает этот аппарат. Мазок из слизистых оболочек верхних дыхательных путей помещают на специальный реагент, который по истечении 15 минут закладывается в прибор. Интерпретация теста происходит автоматически, что исключает ошибки человеческого фактора. Встроенный принтер позволяет документировать полученные данные. В течение часа можно проверить 60 проб.

Анализатор также легок, его можно переносить из отделения в отделение. Преимущество прибора еще в том, что на нем можно проводить около 40 видов анализов, а также определять результативность проводимой терапии.

Поставка в Приднестровье этого медоборудования стала возможной благодаря прямой договоренности Оперштаба с представителями американской компании в Кишиневе, которая много лет находится на рынке.

Как рассказал представитель фирмы-поставщика, Всемирная организация здравоохранения 11 сентября утвердила протокол по использованию тестов на антиген коронавируса.

"Это сделано для того, чтобы разгрузить ПЦР-лаборатории, куда поступает очень много проб. Исходя из экономических и логистических факторов, эти тесты используются для быстрого и грамотного "отсеивания" здоровых людей, которые числятся как потенциальные больные", - отметил он.

В Приднестровье вскоре на бесплатной основе с "пожизненной" гарантией поступят 20 анализаторов. Также будут закуплены 30 тысяч тестов для этих приборов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2177)

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Теги:
медицинское оборудование, оборудование, аппарат, Приднестровье


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