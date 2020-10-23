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Invest Gagauzia

В Комрате стартует инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32131836/comrat-startuet-investitsionnyy-forum-invest-gagauzia-2020.html

Из-за ситуации с коронавирусом традиционный ежегодный форум Invest Gagauzia несколько изменил свой формат - часть спикеров подключатся к дискуссиям в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В Комрате стартует VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020. В нем примут участие делегации из России, Турции, Румынии, Беларуси, Италии и других стран.

Основная тема дискуссий на официальном открытии форума — новые вызовы и модели экономического сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, инвестиционные возможности и перспективы развития региона, меры улучшения делового климата и привлечения инвестиций.

"Форум будет проводиться в условиях строгого соблюдения правил и нормативов по противодействию распространения коронавируса нового типа", -отметили организаторы мероприятия.

Invest Gagauzia. Архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Стратегия развития экономики Гагаузии
Часть спикеров подключатся к дискуссиям в онлайн-режиме.

В работе Invest Gagauzia-2020 примет большое количество гостей, среди которых руководство Молдовы и, в частности, Гагаузского региона, члены правительства республики, главы дипломатических миссий, местные и иностранные предприниматели.

В программе Форума запланирована пленарная часть, работа в секциях, встречи представителей бизнеса в формате B2B. В ходе Invest Gagauzia-2020 ожидается подписание ряда меморандумов о сотрудничестве, среди них – соглашение о поставке в Гагаузию электробусов.

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Invest Gagauzia проводится уже шестой год, и основным мотивом для организации этого форума стал тот факт, что еще несколько лет назад экономика региона была не самой развитой, бизнес не стремился в Гагаузию, а регион был ориентирован преимущественно на сельское хозяйство. Поэтому возникла идея мероприятия, рассчитанного на привлечение инвестиций в регион. Основной целью проведения очередного форума - цифровая трансформация экономики. В его рамках будет обсуждаться план развития IT-сферы в Гагаузии.

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