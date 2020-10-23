Семейный врач рассказала о лечении легких форм COVID-19

В борьбе с пандемией на медицинских работников первичной помощи приходится самая тяжелая миссия - выявлять новые случаи COVID-19, наблюдать за состоянием здоровья больных и уговаривать некоторых принимать необходимые лекарства.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Если человек замечает определенные симптомы, связанные с инфекцией COVID-19, необходимо сообщить об этом семейному врачу. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сообщила семейный врач Лина Цэруш.

По ее словам, лечение пациента на дому отличается от случая к случаю, однако есть общие аспекты, которые применяются ко всем больным.

"При насморке рекомендуется назальный душ, при воспалении в горле показаны полоскания для снятия раздражения, при кашле назначают противокашлевые средства, а при сохранении температуры - парацетамол. Витамины C и D, цинк, также показаны, чтобы помочь организму бороться с этой инфекцией", - рассказала собеседница.

Стоит отметить, что некоторые пациенты, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, занимаются самолечением. Они так или иначе верят, что лечение, назначенное их семейным врачом, не поможет им избавиться от инфекции, и часто не принимают во внимание рекомендации специалиста.

Участковые рекомендуют пациентам отказаться от самолечения и строго следовать рекомендациям специалистов, основанных на предварительном протоколе COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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