Вступило в силу положение о документах на право земельной собственности

Изменения в правилах выдачи удостоверений прав собственности на землю опубликованы в "Официальном мониторе" страны: акты, выданные ранее, останутся действительными.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Положение об единых моделях удостоверений прав собственности на землю, способах их заполнения, выдачи и хранения опубликованы в "Официальном мониторе" ("Официальном вестнике").

Документы о праве собственности на землю, выданные до вступления в силу этого решения правительства, остаются в силе.

Согласно данному постановлению кабмина, документы, удостоверяющие права собственности на землю выдают:

органы местного публичного управления - в случае передачи земель, находящихся в собственности административно-территориальных единиц;

Агентство публичной собственности - в случае выделения земель государственной собственности.

"Акты заполняются и выдаются в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения/постановления правительства/приказа о передаче земельного участка компетентным органом государственного управления", - отмечено в тексте постановления.

Документ оформляется на основании отчета о кадастровых работах, полученного в порядке, установленном Агентством государственных услуг, в котором отражено расположение границ выделенных земель на основании административных актов о передаче земель.

Каждому земельному участку также присваивается единый кадастровый номер, структура и принцип которого устанавливаются в соответствии с Регламентом о порядке проведения массовой первичной регистрации, утвержденного постановлением правительства 1998 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova