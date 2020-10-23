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Утренний Кишинев

Вступило в силу положение о документах на право земельной собственности

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32133377/vstupilo-silu-polozhenie-dokumentakh-pravo-zemelnoy-sobstvennosti.html

Изменения в правилах выдачи удостоверений прав собственности на землю опубликованы в "Официальном мониторе" страны: акты, выданные ранее, останутся действительными.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Положение об единых моделях удостоверений прав собственности на землю, способах их заполнения, выдачи и хранения опубликованы в "Официальном мониторе" ("Официальном вестнике"). 

Документы о праве собственности на землю, выданные до вступления в силу этого решения правительства, остаются в силе.

Согласно данному постановлению кабмина, документы, удостоверяющие права собственности на землю выдают:

  • органы местного публичного управления - в случае передачи земель, находящихся в собственности административно-территориальных единиц;
  • Агентство публичной собственности - в случае выделения земель государственной собственности.

Юрий Ликий
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Акты заполняются и выдаются в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения/постановления правительства/приказа о передаче земельного участка компетентным органом государственного управления", - отмечено в тексте постановления.

Документ оформляется на основании отчета о кадастровых работах, полученного в порядке, установленном Агентством государственных услуг, в котором отражено расположение границ выделенных земель на основании административных актов о передаче земель.

Каждому земельному участку также присваивается единый кадастровый номер, структура и принцип которого устанавливаются в соответствии с Регламентом о порядке проведения массовой первичной регистрации, утвержденного постановлением правительства 1998 года.

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