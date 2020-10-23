Вступило в силу положение о документах на право земельной собственности

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Положение об единых моделях удостоверений прав собственности на землю, способах их заполнения, выдачи и хранения опубликованы в "Официальном мониторе" ("Официальном вестнике").
Документы о праве собственности на землю, выданные до вступления в силу этого решения правительства, остаются в силе.
Согласно данному постановлению кабмина, документы, удостоверяющие права собственности на землю выдают:
- органы местного публичного управления - в случае передачи земель, находящихся в собственности административно-территориальных единиц;
- Агентство публичной собственности - в случае выделения земель государственной собственности.
Документ оформляется на основании отчета о кадастровых работах, полученного в порядке, установленном Агентством государственных услуг, в котором отражено расположение границ выделенных земель на основании административных актов о передаче земель.
Каждому земельному участку также присваивается единый кадастровый номер, структура и принцип которого устанавливаются в соответствии с Регламентом о порядке проведения массовой первичной регистрации, утвержденного постановлением правительства 1998 года.
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