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Обыски. Архивное фото

Представлены новые детали обысков в здании консульства Молдовы в Бухаресте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32134255/predstavleny-novye-podrobnosti-obyskov-v-zdanii-konsulstva-moldova-bucuresti.html

Информация о предполагаемых нарушениях в работе консульства поступила в молдавские правоохранительные органы в сентябре текущего года. Сразу началась проверка этих данных.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы расследует коррупционную схему в консульстве республики в Бухаресте. Об этом в пятницу сообщили в НАЦ.

НЦБК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
НЦБК проводит обыски в консульстве Молдовы в Бухаресте

"Несколько бывших сотрудников молдавского консульства в Бухаресте находятся под следствием за злоупотребление служебным положением. Они подозреваются в том, что якобы взимали сборы с граждан, которых бы они не внесли бы в бухгалтерский учет миссии. Речь идет об оплате выданных консульством сертификатах, которые должны были быть предъявлены при замене молдавских водительских прав на румынские", - пояснили в НАЦ.

По данным следствия, официальный сбор за выдачу такого сертификата составляет 35 евро, однако эти суммы не были отражены в бухгалтерии консульства. Предположительно 30 тысяч евро не были уплачены консульству. Деньги, как отметили в Антикоррупционном центре, присваивались лицами, ответственными за выдачу этих документов.

"Информация о предполагаемой схеме попала в НАЦ в сентябре 2020 года, затем было инициировано последующее следствие для ее проверки. А 22 октября два сотрудника Антикоррупционного центра отправились в посольство Молдовы в Бухаресте, чтобы провести слушания, и собрать доказательства для проверки информации. Следствие продолжается", - отметили в структуре.

Накануне сотрудники Антикоррупционного центра провели обыски в помещении молдавского консульства в Бухаресте.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило, что в ходе обысков деятельность консульства не пострадала, заслушаны несколько человек и проведено изъятие некоторых материалов для дополнительных проверок и документирования дела.

В то же время МИДЕИ подтвердило "абсолютную нетерпимость к коррупционным деяниям".

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