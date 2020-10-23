Выборы президента Молдовы-2020: рейтинги каких кандидатов повысились

Опрос общественного мнения показал, как изменились рейтинги восьмерых кандидатов в президенты Молдовы за неделю.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду продолжают оставаться фаворитами президентской гонки в Молдове. При этом оба политика в предпочтениях опрошенных граждан лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил. За неделю рейтинг двоих основных кандидатов изменились - позиции Додона укрепились, а Санду - незначительно снизились. Таковы данные социологического опроса, представленного в пятницу Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Свежее исследование показывает, что действующего президента Игоря Додона готовы поддержать 32,5%. А за его основного конкурента – экс-премьера, лидера PAS Майю Санду – намерены проголосовать 18,4%. При этом рейтинги действующего президента с 13 октября, когда был представлен предыдущий опрос, выросли на 0,7%, а экс-премьера - снизились на 0,3%.

На третьем месте, согласно свежему социсследованию, расположился бы глава DA Андрей Нэстасе с 9,2% (в версии опроса недельной давности 9,3%), а лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – на четвертом с 6,5% (6,6% в предыдущем исследовании).

Несколько улучшила свои позиции выдвиженка от партии "Шор" Виолетта Иванова, за которую готовы проголосовать 4,9% вместо 4,7% неделей ранее. Рейтинги остальных кандидатов за неделю несколько снизились. К примеру, лидера PUN Октавиана Цыку готовы поддержать 1,6% вместо 1,7%, кандидата от Либерально-демократической партии Молдовы Тудора Делиу – 1,3% против 1,4%, а Дорина Киртоакэ от блока Unirea – 1,2% вместо 1,3%.

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При этом 7,5% опрошенных отметили, что не будут принимать участие в голосовании. В сравнении с предыдущей версией опроса число категорично отказывающихся избирать президента несколько сократилось. А вот не определившихся и тех, кто не доверяет ни одному кандидату, стало больше - 16,7% против 15,8%.

Опрос показал, кого намерены поддержать респонденты в случае, если будет организован второй тур выборов, и в него попадут действующий президент страны и экс-премьер.

"Так, 47,5% респондентов заявили, что проголосуют за Игоря Додона, а 38,4% - за Майю Санду. При этом 14,1% не будут принимать участие в выборах", - отметил председатель Ассоциацией социологов и демографов Виктор Мокану.

Позиции обоих кандидатов за неделю улучшились. Впрочем, если неделю назад разрыв между ними составлял 7,7%, то в свежей версии опроса – уже 9,1%, а в сентябре он составлял 6,9%.

Исследование показало, что будущий президент республики должен в первую очередь заняться борьбой с бедностью, решить проблемы с социальной инфраструктурой, способствовать снижению уровня коррупции и преступности, обеспечить экономический рост страны, объединить общество.

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Исследование проводилось 11-20 октября. В нем приняли участие 1183 человек из 79 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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