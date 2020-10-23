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Вакцина против новой коронавирусной инфекции

Додон: в ноябре в Молдову прибудет первая партия российской вакцины от COVID-19

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2179)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32136615/dodon-v-noyabre-v-moldovu-pribudet-pervaya-partiya-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid19.html

Уже в ноябре в Молдове может начаться добровольная вакцинация российской вакциной от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. До конца ноября в Молдову из России должна поступить первая партия вакцины от COVID-19. Об этом в пятницу в рамках видеоблога "Игорь Додон отвечает" заявил президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок.

"В Молдову в середине или к концу ноября поступит первая российская вакцина. После этого начнется добровольная вакцинация", - заявил Додон.

Массовая вакцинация, по словам президента, - это более сложный этап, потому что для Молдовы нужно как минимум несколько миллионов доз вакцины. В связи с этим именно массовая вакцинация начнется не раньше начала следующего года.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Названы сроки увеличения производства вакцины от COVID-19 в России

"Первые несколько десятков тысяч, возможно 100-150 тысяч доз вакцин мы можем получить в ноябре", - добавил Додон.

Напомним, в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2179)

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