Чебан в интервью Sputnik: власти работают над транспортной схемой Кишинева

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Столичные власти работают над транспортной схемой Кишинева. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил примар Ион Чебан.

"Мы сейчас работаем над тем, что называется транспортная схема. Мне не очень нравятся, как эти работы проходят на сегодняшний день, и думаю, что нужны будут какие-то перемены в структуре рабочей группы", - сказал градоначальник.

Он напомнил, что буквально 2 ноября столичные власти должны получить решение по закупке 100 автобусов.

"Определена компания, которая должна поставить эти транспортные средства. Все юридические процедуры мы в совете провели. Ждем решение Агентства контестации... Очень надеюсь, что окончательно решим этот вопрос ко второму числу, подпишем договор и уже к апрелю-маю эти 100 автобусов прибудут в Кишинев", - отметил Чебан.

По его словам, параллельно ведется закупка троллейбусов. Пять новых двухзвенных транспортных средств вышли на улицы столицы в День города.

"Плюс 30 новых троллейбусов мы должны получить до конца года. К большому сожалению, есть некоторые осложнения в Беларуси – нас оповестили, что могут быть задержки. Очень надеюсь, что задержка будет не очень большой, потому что уже сегодня в Кишиневе должны были быть 20 новых троллейбусов в дополнение к этим пяти. Обещали в декабре. Очень ждем. Но тут уже не только он нас зависит", - сказал Чебан.

Градоначальник обратил внимание, что на данный момент закончились все процедуры и началась поставка б/у-транспортных средств. То есть, как пояснил примар, это 160 единиц транспорта нового всего. Он подчеркнул, что подобного в истории современного Кишинева не было, чтобы за такие сроки было такое пополнение парка общественного транспорта.

"Естественно будем работать и по направлению маршрутного такси. Думаем, как решить все эти вопросы. К чему я все это говорю? Когда все это будет, то есть параллельно мы сейчас работаем над транспортной схемой, естественно будем рассматривать, как соединять новые массивы. У нас есть вопросы и по Куза-Водэ и по Албишоаре, как соединить Ботанику и Буюканы", - добавил Чебан.

Для этого, как пояснил он, власти думают использовать дизельные троллейбусы, которые закупаются в Риге.

"Посмотрим, как они будут в эксплуатации, и как с их помощью можно соединить секторы города. К примеру, по Ботанике они будут ездить по электросетям, а на Албишоаре, где нет проводов, - при включении "дизеля", и дальше на улице М. Витязул, - подключаться вновь к электросетям. Мы очень надеемся, что сможем хотя бы частично решить проблему. Еще раз просим извинения за те неудобства, которые связаны с ремонтом дорог. По-другому у нас не получится", - сказал Чебан.

По его словам, сроки ремонта дорог в столице кратчайшие.

"Албишоара должна ремонтироваться в нормальном режиме 11 месяцев. До конца года мы ее доделаем. Затем улица И. Крянгэ войдет в ремонт – и тогда Буюканы просто встанут. Но по-другому никак – должны начинать работать. По поводу Крянгэ. Вчера состоялась презентация проекта… Работы разделены на два этапа: первый – замена подземных коммуникаций (это должны были сделать, но не реализовали); второй, который мы начнем в следующем году, - укладка асфальта и тротуаров", - уточнил Чебан.

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