Вандалы атаковали выставку в честь врачей, борющихся с COVID-19

Несколько фотографий, которые были выставлены у входа в парк Валя Морилор в Кишиневе, были залиты черной краской.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Выставка в парке Валя Трандафирилор в кишиневском секторе Ботаника, посвященная врачам, которые борются с COVID-19, подверглась атаке вандалов.

Лица врачей на фотоснимках были замазаны черной краской. Фотовыставка "Загнанные в угол" организована кишиневским фотографов Алексом Иордаке, который хотел показать, насколько трудно приходится медикам в период эпидемии коронавируса.

По заявлению столичного инспектората полиции, правоохранительные органы знают об этом инциденте и принимают меры для установления лиц, совершивших правонарушение.

В конце августа нападению вандалов подверглись и знаменитые надписи "Осмотрено, мин нет", оставленные советскими саперами в конце августа 1944 года после окончательно изгнания фашистских захватчиков с оккупированной ими молдавской территории.

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