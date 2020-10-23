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Вандалы атаковали выставку в честь врачей, борющихся с COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/07/31949913.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201023/32137488/vandaly-atakovali-vystavku-v-chest-vrachej-boryushihsya-s-covid-19.html

Несколько фотографий, которые были выставлены у входа в парк Валя Морилор в Кишиневе, были залиты черной краской.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Выставка в парке Валя Трандафирилор в кишиневском секторе Ботаника, посвященная врачам, которые борются с COVID-19, подверглась атаке вандалов.

Лица врачей на фотоснимках были замазаны черной краской. Фотовыставка "Загнанные в угол" организована кишиневским фотографов Алексом Иордаке, который хотел показать, насколько трудно приходится медикам в период эпидемии коронавируса. 

По заявлению столичного инспектората полиции, правоохранительные органы знают об этом инциденте и принимают меры для установления лиц, совершивших правонарушение.

В конце августа нападению вандалов подверглись и знаменитые надписи "Осмотрено, мин нет", оставленные советскими саперами в конце августа 1944 года после окончательно изгнания фашистских захватчиков с оккупированной ими молдавской территории.

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Теги:
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