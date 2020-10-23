Выборы президента Молдовы: что важно знать, перед тем как пойти голосовать

Глава Центральной избирательной комиссии рассказал, как будет проходить процесс голосования на выборах президента Молдовы 1 ноября в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. На избирательный участок со своей ручкой, а защитную маску выдадут на входе в электоральную секцию: в ЦИК рассказали о мерах, которых необходимо придерживаться в день выборов президента Молдовы с учетом пандемии коронавируса нового типа.

Покупки Центризбиркома

По словам главы ЦИК Дорина Чимила, комиссия разработала документ о государственной закупке защитных средств в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 до 2 143 избирательных участка на сумму порядка восьми миллионов леев. В эту сумму, как рассказал чиновник, входит приобретение защитных масок, экранов и костюмов, перчаток, дезифектантов для рук и поверхностей, а также термометров. Все это будет распределено по электоральным секциям для сотрудников бюро.

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"На этой неделе завершается процесс закупки порядка трех миллионов масок для всех избирателей, которые придут на электоральные участки", - сказал Чимил на пресс-конференции в пятницу.

Обращение к кандидатам

Немаловажную роль в условиях пандемии играет и предвыборная пора.

"Здесь также важны максимальная осторожность и строгое следование правилам, установленным специалистами. Рекомендуем электоральным конкурентам в оставшуюся неделю продолжать ориентироваться альтернативным каналам взамен классическим встречам с избирателями", - уточнил Чимил.

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Выборы под "прицелом"

Что касается мониторинга за выборами, то, как отметил Чимил, согласно решению Национальной комиссии общественного здоровья, международные наблюдатели и иностранные журналисты въезжают на территорию Молдовы, даже если они прибывают из стран, входящих в "красную зону" риска из-за распространения коронавируса нового типа.

"Эти лица не обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции в случае, если у них нет клинических признаком респираторного заболевания или температуры. У международных наблюдателей должна быть копия постановления ЦИК, а иностранные журналисты должны быть зарегистрированы Министерство иностранных дел и европейской интеграции", - сказал Чимил.

По его словам, доступ в электоральные органы разрешен только в защитной экипировке – маске, перчатках. Необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в метр.

День выборов

Для обеспечения безопасности всех участников электорального процесса установлены следующий обязательные правила:

соблюдать физическую дистанцию;

гигиена рук;

избирателю на электоральный участок нужно приходить со своей ручкой;

носить защитную маску в закрытом общественном пространстве;

электоральные работники должны быть обеспечены защитными средствами;

на входе в избирательный участок должны быть средства для дезинфекции рук;

все поверхности в электоральных секциях должны обрабатываться дезинфицирующими средствам, внутри помещения необходимо регулярно проводить влажную уборку и проветривать его;

обращать внимание избирателей на то, что за пределами электорального участка также надо соблюдать социальную дистанцию, а также на запрет на проведение массовых собраний с участием более 50 человек.

Как проголосовать, если заболел COVID-19

Глава ЦИК пояснил, что делать тем, кто не может прийти на избирательный участок в день голосования, в том числе те, у кого есть признаки респираторного заболевания.

"Человек может проголосовать по месту нахождения, подав заявление в электоральное бюро избирательного участка согласно регистрации по месту жительства. Заявления могут быть поданы в письменном или устном виде за две недели до выборов и до 15.00 в день голосования", - уточнил Чимил.

По его словам, в случае большого числа таких заявок будут сформированы две группы для голосования по месту нахождения: одна – для избирателей, у которых подтвердился коронавирус, и для тех, кто находится под подозрением, а вторая – для остальных категорий граждан, которые не могут самостоятельно дойти до электорального участка.

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"Если будет только одна такая группа, то рекомендуется в приоритетном порядке посещать граждан в возрасте, лиц с ограниченными возможностями, а затем уже тех, кто находится под подозрением или у кого подтвердился коронавирус", - сказал Чимил.

Как пояснил руководитель Центризбиркома, сотрудники электорального бюро, которые сопровождают мобильную урну для голосования, должны быть экипированы для предотвращения заражения коронавирусом. Транспорт, в котором они будут передвигаться, также нужно обрабатывать после каждого визита к избирателю на дом.

"Граждане с симптомами, которые придут на избирательные участки, открытые на территории страны после 15.00, а также те, кто не может запросить проголосовать по месту нахождения, будет обеспечено право проголосовать на электоральном участке с соблюдением следующих условий: избиратель должен быть маске и перчатках, ему должен быть обеспечен приоритетный проход к кабинке для голосования, а взаимодействие с другими людьми необходимо свести к минимуму. После его голосования нужно обработать все поверхности, а другим избирателям самоизолироваться и предупредить семейного врача", - обратил внимание Чимил.

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Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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