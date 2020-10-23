Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 688 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 688 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду вечером.

Отмечены 5 эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 3, Италия и Ирландия - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 70 256.

За минувшие 24 часа проведены 3306 тестов, при этом первичных — 2934.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 44 медработников: 10 врачей, 29 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 813 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 680 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 51 102 человека.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1655.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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