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Депутаты парламентской группы Pro Moldova.

Андриан Канду пожелал успеха депутатам, покинувшим "Pro Moldova"

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)
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Sputnik Молдова
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Парламентская группа партии во главе с Андрианом Канду лишилась трех народных избранников, которые до того покинули Демократическую партию.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Лидер партии "Pro Moldova" Андриан Канду прокомментировал выход из парламентской группы партии трех депутатов.

"В процессе построения партии мы можем потерять коллег, но мы обязательно найдем новых друзей и преданных сторонников. Мы приняли к сведению их решение, надеемся, что они найдут себя в новой формуле - так, как хотели", — написал Канду в Facebook.

Заседание Парламента. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Исход депутатов из парламентской группы Pro Modova: что происходит
В пятницу о выходе из парламентской группы "Pro Moldova" заявили Сержиу Сырбу, Григоре Репещук и Элеонора Граур. Все они заявили, что остаются независимыми депутатами и не сообщили подробностей о причинах своего решения.

Все три депутата до этого, 19 февраля 2020 года, вышли из фракции Демократической партии, чтобы присоединиться к группе во главе с Андрианом Канду.

После их выхода в группе "Pro Moldova" осталось 11 депутатов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)

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Теги:
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