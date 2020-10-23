Андриан Канду пожелал успеха депутатам, покинувшим "Pro Moldova"

Парламентская группа партии во главе с Андрианом Канду лишилась трех народных избранников, которые до того покинули Демократическую партию.
КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Лидер партии "Pro Moldova" Андриан Канду прокомментировал выход из парламентской группы партии трех депутатов.
"В процессе построения партии мы можем потерять коллег, но мы обязательно найдем новых друзей и преданных сторонников. Мы приняли к сведению их решение, надеемся, что они найдут себя в новой формуле - так, как хотели", — написал Канду в Facebook.
В пятницу о выходе из парламентской группы "Pro Moldova" заявили Сержиу Сырбу, Григоре Репещук и Элеонора Граур. Все они заявили, что остаются независимыми депутатами и не сообщили подробностей о причинах своего решения.
Все три депутата до этого, 19 февраля 2020 года, вышли из фракции Демократической партии, чтобы присоединиться к группе во главе с Андрианом Канду.
После их выхода в группе "Pro Moldova" осталось 11 депутатов.
Спор между Конституционным судом и правительством Молдовы о том, как нужно реформировать систему правосудия, будут решать в Международном консультативном органе по конституционному праву при Совете Европы.