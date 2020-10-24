"Игра престолов" по-молдавски: каковы шансы кандидатов на пост президента

В преддверии введения запрета на публикацию данных социсследований Sputnik собрал результаты опросов, обнародованных за последнее время.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В выборах президента Молдовы, которые намечены на 1 ноября, примут участие восемь кандидатов. Двое из них уже встречались лицом к лицу во втором туре президентской гонки 2016 года.

Речь идет о действующем главе государства Игоре Додоне и лидере партии PAS, экс-премьере Майе Санду. Согласно многочисленным опросам общественного мнения, именно эти два политика – фавориты нынешней избирательной кампании.

В преддверии выборов в стране проходят многочисленные социологические исследования политических предпочтений избирателей. Результаты таких опросов, согласно местному законодательству, могут предаваться гласности не позднее, чем за пять дней до дня выборов. За несколько дней до введения этого запрета предлагаем вспомнить, что пророчат кандидатам социологи.

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Кто претендует на пост президента Молдовы:

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Зондаж АСД

Свежее исследование Ассоциации социологов и демографов (АСД), представленное в 23 октября, показывает, что Додона на выборах готовы поддержать 32,5% опрошенных, а за его основного конкурента – Санду – намерены проголосовать 18,4%. При этом рейтинги действующего президента с 13 октября, когда был представлен предыдущий опрос, выросли на 0,7%, а экс-премьера - снизились на 0,3%.

Нэстасе заручился бы поддержкой 9,2% (в версии опроса недельной давности 9,3%), Усатый – 6,5% (6,6%). Иванова - 4,9% (4,7%), Цыку - 1,6% (1,7%), Делиу – 1,3% против (1,4%), а Киртоакэ – 1,2% (1,3%).

При этом 7,5% опрошенных отметили, что не будут принимать участие в голосовании, а неопределившихся и тех, кто не доверяет ни одному кандидату, - 16,7%.

© Photo : Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Результаты опроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов 23 октября.

Опрос показал, кого намерены поддержать респонденты в случае, если будет организован второй тур выборов, и в него попадут действующий президент страны и экс-премьер. За Додона думают проголосовать 47,5% респондентов, а за Санду - 38,4%. При этом 14,1% не будут принимать участие в выборах.

Исследование проводилось 11-20 октября. В нем приняли участие 1183 человека из 79 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

БОМ - Институт публичных политик

Согласно данным опроса "Барометр общественного мнения" (БОМ), результаты которого представил Институт публичных политик, "если бы выборы президента состоялись завтра", то за Додона проголосовали бы 23,2% (в июньской версии исследования 22,4%). На втором месте – Санду с 19,7% (11%).

Тройку замыкает Усатый с 10,9% (2,4% в июне). Затем следуют: Иванова – с 4,8% и Цыку с 1,6%. Нэстасе заучился бы поддержкой 1,3% (позиции в сравнении с июнем не изменились), Киртоакэ – 0,9%, а Делиу – 0,6%. Еще 0,8% отметили, что хотели бы проголосовать за кого-то другого.

Согласно этому же исследованию, 27,6% респондентов заявили, что намерены пойти на выборы, но не знают, за кого голосовать, а 8,6% не собираются принимать участие в процессе избрания президента. В июне доля тех, кто не смогли ответить на поставленный вопрос, составляла 59,4%.

© Photo : Institutul de Politici Publice Опрос "Барометр общественного мнения", результаты которого представил Институт публичных политик 23 октября.

Если будет организован второй тур выборов и в него выйдут действующий президент и лидер PAS, то 32,2% респондентов готовы проголосовать за Додона, а 31,4% - за Санду. Против обоих кандидатов намерены проголосовать в этом случае 18,4% опрошенных, а 18,1% не смогли дать ответ на поставленный вопрос. В июньской версии опроса в случае второго тура за Санду готовы были проголосовать 33,3%, а за Додона – 29,1%.

Исследование проводилось 8-20 октября. В нем приняли участие 1124 человека из 84 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

Данные Intellect Group

Исходя из результатов опроса Intellect Group, которые представили 20 октября, Додона на президентских выборах в первом туре поддержали бы 32% опрошенных (27,5% в сравнении с сентябрьской версией опроса), а Майю Санду – 18,6% (18,1%).

На третьем месте - Нэстасе с 8,9% (2,9% в сентябре), затем Усатый - с 6,2% (9,7% месяцем ранее). За Иванову готовы проголосовать 5,2%, за Цыку – 1,9%, Делиу поддержали бы 1,2% и столько же Киртоакэ. За другого кандидата проголосовал бы 1% опрошенных. При этом 8,2% заявили, что не будут голосовать, не определившихся - 15,6%.

© Photo : Intellect Group Результаты опроса Intellect Group, которые представили 20 октября.

Если будет организован второй тур выборов, и в него попадут действующий президент страны и экс-премьер, то за Додона готовы проголосовать 45,8%, а Санду – 37,6%, неопределившихся с выбором – 16,6%.

Исследование проводилось с 2-9 октября. В нем приняли участие 1453 человека. Максимальная погрешность составляет 2,7%.

Опрос WatchDog.MD

Данные исследования, представленного WatchDog.MD 19 октября показывают, что на выборах президента Додона готовы поддержать 17% респондентов, а Санду – 13,3%.

Остальные электоральные конкуренты в сумме заручились бы поддержкой чуть больше 10% опрошенных. Согласно исследованию, треть респондентов еще не определились, за кого они будут голосовать, 6% не будут принимать участие в выборах, а 18,6% не смогли ответить на поставленный вопрос.

© Photo : Watchdog.md Данные исследования, представленного WatchDog.MD 19 октября.

В майской версии опроса Додон набрал бы 14,3%, Санду - 11,8%, Усатый - 3,7% голосов избирателей, Нэстасе - 2,5%, Цыку - 1,2%, а Киртоакэ — 1%.

Исследование проводилось с 10-17 октября. В нем приняли участие 101 человек. Максимальная погрешность составляет 3,1%.

Что говорят цифры iData - Date Inteligente

Согласно данным опроса, которые представили 6 октября компанией iData, за Додона на выборах 1 ноября готовы проголосовать 38,2% респондентов, а за Санду – 29,7%. Если сравнить с данным зондажа этой же компании за август, то позиции Додона немного укрепились (+1,5%), а вот Санду - несколько ослабли (-1,6%). Как в октябрьской, так и в августовской версии эти два кандидата опережают с большим отрывом остальных конкурентов.

Согласно последнему исследованию iData, Усатый бы заручился поддержкой 12,8% респондентов, Иванова - 8,4%, Нэстасе - 4,7%, а остальные политики не набрали бы и 2%.

© Photo : iData - Date Inteligente Данные опроса, представленные 6 октября компанией iData.

В случае возможного второго тура, если в него выйдут лидеры предпочтений, то Додона готовы поддержать - 54,2%, а Санду - 45,8%.

Исследование проводилось с 21 сентября по 3 октября. В нем приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 2,8%.

Каковы шансы кандидатов?

То, что сейчас происходит, это игра с позиционированием главных политических претендентов на пост президента. Об этом в комментарии Sputnik заявил политолог Игорь Волницкий.

"С одной стороны Игорь Додон предпочитает работать с электоратом в районах и не отвечает на публичные приглашения на политические дебаты. С точки зрения стратегии и тактики, это правильное позиционирование, потому что у него самые большие рейтинги. Естественно, остальные игроки пытаются наращивать свои позиции за счет полемики, навязанной нынешнему президенту", - считает аналитик.

По его словам, с другой стороны – Санду продолжает настаивать на том, что выборы будут сфальсифицированы.

"Возможно, что она хочет подготовить свой электорат к не совсем хорошему для нее результату выборов. Быть может, она уже на этом этапе пытается поставить основу политических событий после выборов. Или же она пытается мобилизовать тот правый электорат особенно в перспективе второго тура", - добавил эксперт.

Что касается Нэстасе, как считает Волницкий, то он в последнее время достаточно сильно активизировался. "Для него сейчас самый большой вызов – попасть во второй тур, если допустить, что он состоится. Если он будет во втором туре, то у лидера DA будет больше шансов выиграть борьбу с Игорем Додоном, чем у Санду", - отметил аналитики.

Этот факт, как пояснил собеседник, связан с тем, что Санду до сих пор не сумела привлечь сторонников других правых партий. "Наоборот ее полемика с лидерами этих партий сильно вредит возможной поддержке со стороны их электората во втором вероятном туре. У Нэстасе в этом смысле дела обстоят лучше", - добавил политолог.

Усатому, как считает эксперт, удадутся хорошие результаты в некоторых районах страны, в частности на севере, но, скорее всего, этого будет недостаточно для прохода во второй тур.

"Иванова возможно наберет хороший результат, но не для того, чтобы попасть во второй тур, а чтобы подтвердить, что Партия "Шор" представляет определенный сегмент молдавского общества и имеет право быть в парламенте республики. Думаю, что перед ними сейчас стоит такая задача", - уточнил Волницкий.

Остальные три кандидата, которых, как считает эксперт, можно назвать унионистскими (сторонники объединения Молдовы и Румынии) пройдут проверку на то, как отреагирует на них их электорат.

В нынешней президентской гонке есть три серьезных кандидата, остальные участвуют в выборах для того, чтобы про них не забыли, считает аналитик Виктор Никитуш.

"У Цыку и Киртоакэ будет соревнование между собой в первом туре. Матч между этими двумя кандидатами поставит точку в том, кто из них "альфа-самец" на унионистком фланге. Что касается пары Нэстасе-Санду, то помимо того, кто в этой схватке выиграет и попадет во второй тур, будет видно, кто из них двоих был прав в блоке ACUM", - считает аналитик.

По его мнению, Делиу включился в президентскую гонку только для того, чтобы показать, что Либерально-демократическая партия Молдовы еще существует.

"Додон выступает, как независимый кандидат. Его стратегия понятна большинству граждан", - сказал Никитуш.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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