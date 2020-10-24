Путешественница из России: "Молдаване для нас по-прежнему родные"

Наши края не находятся в топе туристических маршрутов, но у них сложилась своя когорта верных поклонников — это люди, которые хотя бы однажды в республике уже побывали.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. О Молдове у каждого, кто здесь побывал, остаются хорошие впечатления. Может быть, не обо всем, и не о всех — но преимущественно хорошие. Теплые чувства к нашей стране испытала и российская путешественница, которая недавно вновь побывала у нас.

"Наконец-то я оказалась в солнечной и цветущей Молдове, в её столице - Кишиневе. Всегда хотела сюда вернуться, с тех пор, как пару лет назад, проехала с друзьями на машине транзитом в Европу", — рассказывает подписчикам Яндекс.Дзен Ольга Дьяченко.

"Что-то такое запало в душу и только сейчас я поняла, что именно. А то, что молдаване для нас, бывших советских, по-прежнему родные", — заметила автор канала о путешествиях, о животных и о жизни.

От жизни в некогда едином большом государстве у жителей Молдовы осталось гораздо больше, чем у, например, украинцев или даже россиян, заключает Ольга.

И это именно те качества, о которых с ностальгией вспоминают большинство людей, которым довелось "зацепить" времена Советского Союза — душевность. В Молдавской ССР жилось совсем не плохо, и никто не уезжал на заработки всей страной на чужбину, вспоминает автор.

"Богатая у Молдовы история – этот регион между Востоком и Западом во времена Пушкина называли бессарабским Вавилоном. Население Молдавского княжества общалось на десятках языков, с преобладанием русского и молдавского, при этом молдавский разговорный похож на итальянский, потому что оба языка принадлежат романской группе, говорят специалисты. А когда-то здесь была Римская империя и в это сейчас трудно поверить", — пишет Ольга.

© Sputnik / Miroslav Rotari Любимое место туристов — Старый Орхей, где раскрывается красота ландшафтов Молдовы.

Наблюдательная путешественница из России отметила удивительную схожесть характера наших людей и жителями Апеннинского полуострова.

"Люди открытые, вежливые и в то же время ненавязчивые. Они не стесняются выражать свои эмоции. Как-то я стала свидетельницей перепалки между двумя женщинами на улице, а все из-за того, что одна из них припарковала машину в неположенном месте <...>. Они громко выясняли между собой отношения, активно жестикулировали, не обращая внимания на прохожих. В этом наблюдалась поразительная схожесть с итальянцами".

Ольга заметила несколько характерных черт, которые свойственны жительницам нашей страны:

"Горячий темперамент. Натуральная красота. Никаких сделанных губ и окрашенных волос. Если и красят, то максимально близко к своему натуральном цвету. Выразительные глаза. А если в сочетании с улыбкой, ​ молдавским джентльменам зачастую становится сложно пройти мимо.​ Стройная женственная фигура. Многие из них​ не посещают спортзалы, и выглядят сногсшибательно. Никакого силикона, все природное".

Однако автор канала на Яндекс.Дзен совсем не склонна видеть жизнь в Молдове через розовые очки.

Молдова бедная страна с небольшими средними зарплатами, поэтому многие молодые люди уезжают на заработки в Европу или в Россию, пишет она: "Естественно, мне сложно было понять, как у девушек получается так хорошо одеваться и выглядеть, пока я не встретила свою знакомую, коренную молдаванку, которая рассказала мне о молдавском менталитете".

Загадка оказалась проста и, в общем, близка к истине — мы и сами замечаем это в окружающих.

"Девушка может месяц экономить на всем, но при этом купит себе дорогую вещь. Добавить к этому ухоженную внешность, и можно подумать, что она только что сошла с подиума или фотографировалась для модного журнала. Что касается мужчин, то многие из них ездят на дорогих машинах, чтобы не хуже, чем у соседа <...> Есть случаи, когда люди живут в общежитии с общим туалетом на несколько семей. Но машина должна быть хорошая".

В итоге, смело можно говорить, что самые красивые женщины живут в Молдове, заключает путешественница.​ "Молдавским мужчинам в этом крупно повезло, вот они и стараются изо всех сил держать марку".

Бренд "молдавская красавица" пока еще не раскручен, зато сама Молдова, несмотря на сложную и порой непростую историю, все же сохранила свою самобытность и колорит, пишет путешественница.

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