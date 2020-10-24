Не забудьте про часы: в ночь на воскресенье Молдова переходит на зимнее время

Стрелки нужно будет перевести (официально) с 03.00 на 02.00, таким образом спать мы сможем на час дольше.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В ночь на воскресенье, 25 октября, Молдова перейдет на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад. О необходимости перехода на зимнее время еще в начале месяца напомнили власти.

"В соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского Союза, правительство Молдовы сообщает, что 25 октября 2020 года, в последнее воскресенье месяца, в 03.00 на всей территории республики произойдет переход на "зимнее" - стрелки часов нужно будет перевести на час назад - с 03.00 на 02.00", - сообщили в правительстве.

После предыдущего перехода на летнее время Кишинев и Москва в течение семи месяцев жили в одном часовом поясе. Теперь разница в один час снова вернется.

Отказ от перевода стрелок часов

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

Власти Молдовы пока не определились, последует ли республика примеру остальных государств. Президент страны Игорь Додон ранее вынес вопрос на общественное обсуждение.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192.

Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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