Он освободил Кишинев – личные вещи Героя переданы в музей

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Когда в моей телефонной трубке прозвучало "Добрый день. Вас беспокоит Алексей Бельский", я на мгновение застыл от неожиданности. Имя Героя Советского Союза, командира 1-го штурмового батальона 273-го стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии Алексея Ильича Бельского мне известно еще со школьной парты. Это его батальон 23 августа 1944 года первым пробился к центру Кишинева и водрузил алое знамя освобождения над столицей Молдавии на пересечении современных улиц Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре.

© Sputnik / Марчук Освобожденный Кишинев, 1944 год. В центре - генерал-лейтенант Николай Эрастович Берзарин.

За этот подвиг полк был удостоен почётного наименования "Кишиневского", а гвардии капитан Бельский получил орден Отечественной войны I степени. В боях на территории Польши батальон Бельского проявил исключительное мужество и отвагу, а бесстрашный комбат стал Героем Советского Союза. Войну 273-й гвардейский Кишиневский стрелковый полк закончил на улицах Берлина, в мае 1945 года. После выхода в запас полковник Бельский, по приглашению руководства Молдавской ССР, переехал в Кишинев. В 1964 году, решением городского совета депутатов, ему было присвоено звание "Почётный гражданин города Кишинева".

А мне звонил его сын, Алексей Алексеевич Бельский. Он решил передать в музей поисковых организаций Республики Молдова "Ратная слава" вещи, принадлежавшие отцу.

Портрет полковника Бельского, подаренный рабочими города Чадыр-Лунга в честь 25-й годовщины освобождения Молдавии, офицерская папаха и две пары погон семья героя-освободителя передала для хранения в поисковый музей.

© Photo : А. Петрович Офицерские погоны и папаха полковника Бельского.

По воспоминаниям сына, полковник Бельский не любил рассказывать о войне, был очень скромным человеком. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет от неизлечимого недуга, и был похоронен на главной аллее Центрального кладбища города Кишинева, именуемого в народе Армянским.

© Photo : А. Петрович Автор материала у могилы Алексея Бельского.

На могиле установлен бюст работы известного советского скульптора Лазаря Дубиновского. На нём комбат Бельский изображен в победные дни 1945-го года, со звездой Героя на груди, в распахнутой плащ-палатке. Лицо офицера задумчиво. Только что отгремели последние залпы на улицах Берлина, а ему ещё предстоит написать последние за эту войну "похоронки", известить жён и матерей о том, что их любимые и дорогие мужчины погибли за несколько дней до Победы…

Для Алексея Белького война не закончилась в мае 1945-го. После этого он принимал участие в ликвидации вооруженных бандитских формирований на Западной Украине. Вместе с ним все тяготы и лишения делила его любимая жена, как он называл её "Лидуша", Лидия Алексеевна Бельская. Фронтовой хирург, она прошла военными дорогами от Москвы до Берлина. Летом 1945-го года бесстрашный и решительный комбат, так же смело, как он брал города, завоевал сердце 24-летней Лиды.

© Photo : А. Петрович Лидия и Алексей Бельские. 1945 год.

Вместе они прожили 25 лет.

Лидия Алексеевна Бельская пережила своего супруга на полвека. Но все эти годы она бережно и свято хранила память о нём.

Для кишиневцев имя Бельского - символ, пароль для определения "свой-чужой". Бульвар Куза-Водэ в секторе Ботаника, несмотря на более чем два десятка лет после переименования, по-прежнему продолжают называть улицей Бельского. Память о полковнике-освободителе живет в сердцах благодарных горожан. Теперь и посетители единственного в стране поискового музея смогут узнать прикоснуться к истории подвига легендарного комбата Бельского.

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