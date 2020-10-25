Как безболезненно перенести переход на зимнее время: советы психолога

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. После перевода стрелок часов на зимнее время человеческий организм испытывает повышенные психологические нагрузки, поэтому необходимо больше отдыхать и уделять внимание эмоциональной саморегуляции. Такие советы слушателям радиостанции Sputnik Молдова дала психолог Елена Ковалева.

"У организма вырабатывается определенный стереотип, в ощущениях, поведении. Когда мы меняем время, мы конечно теряем этот стереотип. Надо перестраиваться. А все новое всегда тяжело. Происходит ломка стереотипа", - объясняет специалист.

Из-за перехода на зимнее время, человек тратит дополнительные силы на то, чтобы адаптироваться, говорит она. Этот период достаточно сложный, по ее словам, мы можем не осознавать этого, многое происходит подсознательно, поэтому нужно предпринимать сберегающие здоровье меры.

"В эти дни, в течение семи дней, или хотя бы на три-четыре дня, нужно уменьшить физическую нагрузку. Перевести себя в ресурсное состояние, для этого помогут: прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями, длительный сон", - рассказывает психолог.

Также, по мнению Ковалевой, нужно сдерживать негативные эмоции, уделять внимание эмоциональной саморегуляции.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192.

Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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