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Троллейбус.

Кишинев на время останется без спецтроллейбусов для школьников

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201025/32157677/kishinev-na-vremya-ostanetsya-bez-trolleybusov-dlya-shkolnikov.html

К такой мере прибегли лишь на период осенних каникул. Через неделю, как обещают, все станет так, как было.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Со следующего понедельника до пятницы в Кишиневе приостановят движение троллейбусов для школьников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление электротранспорта Кишиинева.

"С 26 по 30 октября будет приостановлено движение троллейбусов, предназначенных исключительно для школьников", — говорится в сообщении RTEC.

Ранее, с 1 сентября, в целях предотвращения распространения коронавируса в муниципии, а также для защиты детей в общественном транспорте примария Кишинева выделила ряд троллейбусов исключительно для перевозки детей и людей, их сопровождающих.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2190)

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