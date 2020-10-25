Кишинев на время останется без спецтроллейбусов для школьников

К такой мере прибегли лишь на период осенних каникул. Через неделю, как обещают, все станет так, как было.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Со следующего понедельника до пятницы в Кишиневе приостановят движение троллейбусов для школьников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление электротранспорта Кишиинева.

"С 26 по 30 октября будет приостановлено движение троллейбусов, предназначенных исключительно для школьников", — говорится в сообщении RTEC.

Ранее, с 1 сентября, в целях предотвращения распространения коронавируса в муниципии, а также для защиты детей в общественном транспорте примария Кишинева выделила ряд троллейбусов исключительно для перевозки детей и людей, их сопровождающих.

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