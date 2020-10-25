Без шашлыков и мититеев: или как теперь праздники праздновать

Пандемия коронавируса нового типа изменила привычный формат публичных мероприятий во всем мире, но в Кишиневе это чувствуется сильнее всего.

День Вина и День Города в 2020 прошли. Хотелось написать "отгремели" – но, сами понимаете, не тот случай. Впереди еще Новый Год и Рождество, и скорее всего они будут проводится в таком же формате.

Городские гулянья – это важнейшая часть той самой души города, поиском которой у нас всегда занимались и занимаются не только власти, но и сами горожане.

Кишинев ласково называли самым зеленым, и цветком из камня, но эти эпитеты больше напоминают политкорректные утешения, чем констатацию реальности. Кишинев лишен красивого исторического центра и европейского уюта, и стоит признаться, что "сердцем" города является Центральный рынок, а не Соборный парк.

Именно в силу этих обстоятельств, городские праздники и гулянья должны компенсировать "спальную" суть столицы. Получалось ли у нас это в благословенном доковидном прошлом? Вопрос сложный и сугубо индивидуальный. Привычным тоном стало восприятие и описание праздников как дозволенной пьянки на открытом воздухе.

Бесконечные палатки с шашлыками, мититеями, плациндами, соленьями, вином, пивом и прочими лакомствами. Желание задрать цены выше ресторанных никто из продавцов никогда не сдерживал. Безумные очереди в ожидании куска мяса и вина. День Вина позже частично "облагородили" – путем выдачи стаканчиков-беджей и специальной карты для дегустаций. Приезжающие в Кишинев туристы были довольны – по крайней мере пьяные люди всегда говорят правду.

Больше всего наши кишиневские праздники, до этого года, были похожи на некий балканский Октоберфест, лишенный нордического спокойствия.

Кстати, раз уж я вспомнил этот невероятный немецкий праздник – Октоберфест дважды отменяли до нынешней пандемии: в 1854 и 1873 годах. Оба раза из-за холеры.

Когда в 1854 году Октоберфест решили не проводить, это вызвало дикое возмущение пивоваров. В сентябре решили, что эпидемия холеры закончилась. По этому случаю, принцесса Тереза, жена короля Баварии Людвига I, приняла участие в благодарственном молебне по факту окончания эпидемии. Принцесса заболела холерой и умерла 26 октября 1854 года.

Таким образом понятно, что мы сейчас попали в смутное время, когда массовые гулянья в привычном формате невозможны. Но это еще и повод задуматься – нужны ли нам праздники, в которых все вертится вокруг алкоголя и шашлыков, когда различные выставки, ярмарки и выступления так называемых творческих коллективов выглядят назойливой мишурой, сужающей пространство для мангалов и точек розлива.

Некие попытки изменения формата в этом году произошли, но весьма робкие. К сожалению, поздно вечером в центре по-прежнему можно было видеть следы жизнедеятельности и передозировки граждан алкоголем, а поздно ночью я услышал под окнами страшные крики – друзья держали пьяного парня, который хотел с кем-то разобраться. В общем-то работы еще непочатый край.

И еще один важнейший, как мне кажется, момент. Многие архитектурные сооружения средневековой Европы построены в честь избавления от повальных моров. К примеру, после завершения Великой эпидемии чумы в Вене, император Священной Римской империи Леопольд I распорядился установить в городе памятную колонну в честь победы над болезнью. На ее вершине расположен скульптурный ансамбль Троицы. В основании колонны установлена скульптура императора, молящегося об избавлении города от чумы, а над его головой — фигуры девяти ангелов.

Интересно то, что этот памятник считается одним из самых первых чумных столбов, которые позже появлялись по всей Европе. Как правило их вершину украшает скульптура девы Марии. Или еще - знаменитый венецианский собор Санта-Мария-делла-Салюте, возведённый в честь избавления от чумы. Его строили с 1631 по 1687 год.

Не пора ли задуматься, как мы отметим окончание нынешней пандемии коронавируса нового типа? И заслуживает ли Кишинев памятника или здания в честь этого события, которое обязательно произойдет? Как вы думаете, уважаемые читатели?



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