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В Тирасполе разбирается уголовное дело по разжиганию национальной розни

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32138887/v-tiraspole-razbiraetsya-ugolovnoe-delo-po-razzhiganiyu-natsionalnoy-rozni.html

Материалы дела по уголовной статье с утвержденным обвинительным заключением переданы Следственным комитетом в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik. Публичные призывы к восхвалению фашизма, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой вражды – по таким статьям уголовного кодекса возбуждено дело в отношении 21-летнего Владислава Колесникова. Тираспольские следователи завершили его изучение и с утвержденным обвинением направили в суд.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база", - подчеркнули в Следственном комитете (СК).

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По данным следствия, с марта 2018 года по 16 января 2020 года Колесников размещал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролики, тексты и изображения, содержащие пропаганду превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной и религиозной принадлежности.

"Эти материалы искажали положительную роль борьбы советского народа с фашизмом, демонстрировали нацистскую атрибутику и восхваление фашизма. Содержали цитаты о том, что нация "немцы – арийцы" титульная, все остальные национальности второсортны, об исключительности белых по отношению к африканцам. Упоминались экстремистские организации "Азовець" и "Ку-клус-клан", - пояснили в следствии.

Была проведена лингвистическая экспертиза. Исходя из ее выводов, распространение подобной информации в социальных сетях позволяет публично на большую аудиторию пропагандировать экстремизм и фашизм, возбуждать национальную, идеологическую, социальную, расовую нетерпимость.

"Подобный контент носит экстремистский характер и не может публично демонстрироваться и тиражироваться в широком доступе", - отметили в СК.

Действия Колесникова были выявлены и пресечены сотрудниками Министерства госбезопасности Приднестровья.

На предварительном следствии обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу. По ее результатам он был признан вменяемым.

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Теги:
уголовное дело, Приднестровье


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