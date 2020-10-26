12:33 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Супермаркет

Полиция хочет запретить 1 ноября продажу алкоголя возле участков в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (201)
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32162220/policiya-hochet-zapretit-1-noyabrya-prodazhu-alkogolya-vozle-uchastkov-v-kishineve.html

Официальное письмо управления полиции по этому поводу было направлено в примэрию столицы и в избирательные органы.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Запретить продажу алкоголя в день выборов в радиусе 100 метров от избирательных участков предложил шеф Управления полиции Кишинева Ион Билибов.

Обращение по этому поводу было направлено мэру столицы Иону Чебану и председателю окружного избирательного совета Кишинева Ирине Чертан.

"В целях обеспечения надлежащего проведения выборов 1 ноября, поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, а также предотвращения возможных сбоев в работе избирательных участков, предлагаем приостановить продажу алкогольных напитков в радиусе 100 метров от избирательных участков", — говорится в документе, который был опубликован в СМИ.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. На президентских выборах в Кишиневе будут открыты 306 избирательных участков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (201)

По теме

Более 650 учебных заведений закроют после президентских выборов
Журавлев: Запад вполне может устроить "майдан" в Молдове после выборов
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться