Полиция хочет запретить 1 ноября продажу алкоголя возле участков в Кишиневе

Официальное письмо управления полиции по этому поводу было направлено в примэрию столицы и в избирательные органы.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Запретить продажу алкоголя в день выборов в радиусе 100 метров от избирательных участков предложил шеф Управления полиции Кишинева Ион Билибов.

Обращение по этому поводу было направлено мэру столицы Иону Чебану и председателю окружного избирательного совета Кишинева Ирине Чертан.

"В целях обеспечения надлежащего проведения выборов 1 ноября, поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, а также предотвращения возможных сбоев в работе избирательных участков, предлагаем приостановить продажу алкогольных напитков в радиусе 100 метров от избирательных участков", — говорится в документе, который был опубликован в СМИ.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. На президентских выборах в Кишиневе будут открыты 306 избирательных участков.

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