Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику

Тепло уже подали во все детские сады, кроме двух, а после каникул будет завершен процесс подключения к системе и средних школ.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Подключение к отопительной системе образовательных учреждений в Кишиневе идет по плану и без отклонений от графика. Об этом заявил на оперативном заседании в примэрии столицы глава муниципального управления образования Андрей Павалой.

Из 126 детских садов в Кишиневе к централизованной системе уже подключены 124, сообщил чиновник. Предстоит подать отопление в детский сад №79 в секторе Ботаника, который возобновляет свою работу в 2020 году. В детском саду №23 действует автономная система отопления, независимая от сетей "Термоэлектрики".

Что касается школ, то к возвращению учеников с каникул отопление будет подано во все средние учебные заведения.

"Процесс идет нормально, без каких-либо отклонений", — сообщил Павалой.

Напомним, что примар Кишинева Ион Чебан находится в отпуске, который он взял, чтобы участвовать в предвыборной кампании кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона. На это время исполняющим обязанности градоначальника назначен вице-примар Илие Чебан.

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