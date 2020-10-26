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Один день ученика в пандемии

В Кишиневе на карантине остаются 97 школьных классов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2197)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32163261/v-chisinau-v-karantine-ostayutsya-97-klassov-v-shkolah.html

На оперативном заседании в примэрии столицы сообщили о том, какова эпидемиологическая ситуация в детских образовательных учреждениях.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Кишиневе на карантине на прошлой неделе находились 97 классов, сообщила на оперативном заседании в примэрии глава муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски. 

Скорая. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Из общего количества учеников в столице у 129 был диагностирован COVID-19, еще 2060 находятся в самоизоляции. Из числа учителей 94 инфицированы, еще 52 находятся на двухнедельном карантине.

В детских садах выявлен только один случай коронавирусной инфекции у детей и еще 130 находятся на самоизоляции. Среди воспитателей у 25 человек подтвержден положительный текст на коронавирус, на 14-дневном карантине — 8 человек.

Неделю назад генпримар Ион Чебан заявил, что новых случаев заражения среди учащихся классов, находящихся на самоизоляции, не зафиксировано. В школу вернулись ученики 153 классов 68 учебных заведений", — сообщил Чебан.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2197)

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Теги:
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