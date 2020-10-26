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В Приднестровье готовятся расширить сеть госпиталей для COVID-пациентов

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2200)
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Sputnik Молдова
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Коечного фонда для пациентов с диагнозом COVID-19 пока хватает, однако предполагается, что при нынешней тенденции заражения необходимо будет его увеличить.

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья обсудили возможность расширения больничной сети для инфицированных COVID-19. В помощь главному в регионе госпиталю, который находится в Слободзее, готовят корпус профилактория "Солнечный" в Днестровске.

"Пока острой необходимости в нем нет, но учреждение должно быть в полной готовности на случай заполнения головного слободзейского COVID-центра", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Один день ученика в пандемии
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Госпиталь на базе лагеря "Спартак" пока заполнен менее чем на 50%. На ближайшую перспективу намерены предусмотреть возможность размещения пациентов в корпусах оздоровительного комплекса "Днестровские зори" в селе Меренешты. Это еще 140 дополнительных койко-мест. Туда будут доставлять носителей вируса с легкой формой течения болезни: из Тирасполя и, в случае необходимости, - из Бендер.

"На севере Приднестровья ситуация относительно коечного фонда обстоит несколько сложнее. Карантинный госпиталь в Рыбнице практически заполнен, там осталось всего семь свободных коек", – отметили в Оперштабе.

В связи с этим намерены задействовать в качестве резерва профилакторий Молдавского металлургического завода. Он состоит из двух корпусов. В одном из них проживают 53 медработника, которые трудятся в карантинном госпитале. Если они будут жить дома, как это делает медперсонал из других районов Приднестровья, коечный фонд на севере удастся расширить еще на 120 койко-мест без дополнительных вложений.

Комплектование дополнительно разворачиваемых госпиталей медицинским персоналом, оснащение оборудованием и всем необходимым возложено на Минздрав Приднестровья.

Если предыдущие недели среднесуточный показатель держался в рамках 80, то теперь в Приднестровье выявляется в среднем 90-95 новых носителей COVID-19 в день.

В медицинских учреждениях Приднестровья на сегодняшний день находятся 173 человека с подозрением на COVID-19 (детей и подростков среди них – 23).

За весь период пандемии подтверждено 5982 случая заболевания. Умерло 143 человека, выздоровели 4288.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2200)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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