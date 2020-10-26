Карантин для детей в закрытых учебных заведениях: регламент в Приднестровье

На заседании Оперативного штаба в левобережье обсудили, как будут соблюдать карантин дети, поступающие в учреждения закрытого типа.

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik. На заседании Оперштаба региона обсудили порядок самоизоляции детей, которые поступают в закрытые учебные заведения Минсоцзащиты. Было отмечено, что регламент предусматривает обязательное экспресс-тестирование несовершеннолетних на COVID-19.

Они должны находиться в специальном изоляторе на протяжении двух недель. Это необходимо даже с учетом того, что дети прошли полное обследование медкомиссией перед их отправкой в эти учреждения.

"Кроме того, нужно продумать регламент для приема иных категорий граждан, поступающих в учреждения закрытого типа социального характера с круглосуточным содержанием, таких, как дома-интернаты и дома ветеранов. Цель – исключить внесение туда инфекции новыми постояльцами", – подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.

Он также отметил: несмотря на отсутствие симптомов заболевания и проведение тестирования, принцип самоизоляции для прибывающих в такие учреждения должен неукоснительно соблюдаться.

В Приднестровье постоянно проводятся проверки тех, кто должен соблюдать двухнедельный карантин. В настоящее время в условиях предписанной обязательной самоизоляции пребывает 1302 человека.

"По месту их жительства сотрудники правоохранительных органов провели свыше 2000 неоднократных проверок. Кроме этого, при помощи системы "Безопасный город" за последние дни выявлено 26 граждан, которые нарушили требования самоизоляции", - отметили в Оперштабе.

Обязательная самоизоляция предполагает обязательное нахождение дома, ограничение контактов и наблюдение за состоянием здоровья. При появлении первых признаков заражения предписано обращаться к врачу.

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