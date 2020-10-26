Новый "желтый" код в Молдове: о чем предупреждают синоптики

По-осеннему неустойчивый характер погоды: синоптики обещают сильные дожди. Правда, пройдут они лишь в некоторых регионах страны.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в течение понедельника.

"Сегодня, 26 октября, в период 10.30-15.30 в центральных и южных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр)", - отметили в Госгидрометеослужбе.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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