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У посольства РФ в Молдове состоялось возложение цветов в память о погибших во время теракта в ТЦ на Дубровке.

К посольству РФ принесли цветы в память о жертвах теракта на Дубровке в 2002 году

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Восемнадцать лет назад произошел террористический акт в Театральном центре в Москве, когда там шел мюзикл "Норд-Ост".

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Утром к посольству Российской Федерации в Кишиневе жители Молдовы принесли цветы в память о россиянах, погибших в ходе теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году.

"Сегодня мы вспоминаем жертв чудовищного террористического акта в Театральном центре на Дубровке, унесшего жизни почти 140 человек, в том числе женщин и детей", — отметил на церемонии пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.

"Международному терроризму не может быть оправдания. Память безвинно убиенных жертв священна. Благодарим всех жителей Кишинева и всех людей доброй воли, которые пришли сегодня к стенам российского посольства разделить нашу скорбь и горечь утраты. Молдавский народ всегда отличался своей добротой, чуткостью к чужому горю", — сказал сотрудник дипмиссии.

Теракт на Дубровке в Москве длился с 23 по 26 октября 2002 года: группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, из числа заложников погибли 130 человек.

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Теги:
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