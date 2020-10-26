Выборы президента Молдовы-2020: решение ЦИК по наблюдателям

Центризбирком завершил процедуру аккредитации национальных и международных наблюдателей на выборах президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии аккредитовали международных наблюдателей со стороны Совета межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в день выборов президента Молдовы на избирательных участках за границей. Решение принято на заседании ЦИК в понедельник.

Таким образом, осуществлять мониторинг голосования 1 ноября будут 20 представителей этой международной структуры.

Кроме того, Центризбирком аккредитовал 33 наблюдателя от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Также ЦИК аккредитовал наблюдателей от кандидатов на пост главы государства Октавиана Цыку и Ренато Усатого на избирательных участках за границей.

Общее число наблюдателей, которые будут задействованы в мониторинге выборов, как пояснили в ЦИК, будет озвучено позже.

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Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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