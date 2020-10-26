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Мост на улице Михая Витязула в Кишиневе

Ремонт мостов в Кишиневе: когда могут начаться работы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32166429/remont-most-chisinau-kogda-mogut-nachatsya-raboty.html

Состояние четырех столичных мостов требует принятия мер, считает вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. На 2021 год муниципалитет столицы предлагает программу по ремонту четырех мостов, которые связывают разные части Кишинева Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар столицы Виктор Киронда.

"Предлагаем на следующий год муниципальную программу по ремонту существующих мостов. У нас есть четыре путепровода, состояние которых требует вмешательства. К примеру, только проект по капитальному ремонту моста по улице М. Витязула оценивается примерно в 60 миллионов леев", - сказал собеседник.

Мост над железной дорогой
© Sputnik / Osmatesco
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По его словам, в ремонте стыков, парапетов, тротуаров нуждаются мост возле Цирка, на улице Измаильской, виадук на Ботанике, а также в Сынжере. "То есть, мы проведем работы по улучшению ситуации на существующих мостах", - добавил Киронда.

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Что касается строительства нового моста, который бы разгрузил дорожный трафик в столице, вице-примар отметил, что такие работы очень дорогостоящие. Он уточнил:необходимо проанализировать, насколько рациональным было бы подобное решение.

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