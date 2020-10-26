Ремонт мостов в Кишиневе: когда могут начаться работы

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. На 2021 год муниципалитет столицы предлагает программу по ремонту четырех мостов, которые связывают разные части Кишинева Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар столицы Виктор Киронда.
"Предлагаем на следующий год муниципальную программу по ремонту существующих мостов. У нас есть четыре путепровода, состояние которых требует вмешательства. К примеру, только проект по капитальному ремонту моста по улице М. Витязула оценивается примерно в 60 миллионов леев", - сказал собеседник.
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Что касается строительства нового моста, который бы разгрузил дорожный трафик в столице, вице-примар отметил, что такие работы очень дорогостоящие. Он уточнил:необходимо проанализировать, насколько рациональным было бы подобное решение.
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