Ремонт мостов в Кишиневе: когда могут начаться работы

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. На 2021 год муниципалитет столицы предлагает программу по ремонту четырех мостов, которые связывают разные части Кишинева Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар столицы Виктор Киронда.

"Предлагаем на следующий год муниципальную программу по ремонту существующих мостов. У нас есть четыре путепровода, состояние которых требует вмешательства. К примеру, только проект по капитальному ремонту моста по улице М. Витязула оценивается примерно в 60 миллионов леев", - сказал собеседник.

По его словам, в ремонте стыков, парапетов, тротуаров нуждаются мост возле Цирка, на улице Измаильской, виадук на Ботанике, а также в Сынжере. "То есть, мы проведем работы по улучшению ситуации на существующих мостах", - добавил Киронда.

Вице-примар: большинство мостов в Кишиневе - аварийные, им нужен ремонт>>>

Что касается строительства нового моста, который бы разгрузил дорожный трафик в столице, вице-примар отметил, что такие работы очень дорогостоящие. Он уточнил:необходимо проанализировать, насколько рациональным было бы подобное решение.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova