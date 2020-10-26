Квартира в кредит в Молдове: сколько стоит один квадратный метр жилья

Чаще всего по льготной линии кредитования приобретают жилье в городской местности. В основном люди обзаводятся квартирами, реже - частными домами.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. За минувшую неделю одобрены еще пять заявок в рамках государственной программы Prima Casă, а общее число приобретенного на таких условиях жилья достигло 5142. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,59 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий - 1,29 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3541 бенефициаров - семьи, а 1601 - на не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,3 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60,16 квадратных метра, а стоимость в среднем — 599,79 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 762 человека получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 1950 - в рамках программы Prima Casă-3, 502 – по программе Prima Casă-4, а шестеро - по программе Prima Casă-5.

© Sputnik Статистика по программе Prima Casă

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье.

После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних.

Под Prima Casă-4 попадают сотрудники частного сектора. А Prima Casă-5 распространяется на бенефициаров ипотечных займов, которые были взяты до запуска государственной программы кредитования.

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