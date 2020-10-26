Саперы уничтожили два снаряда времен войны в Яловенском районе

Каждый месяц близ очередного села, где шли кровопролитные бои, находят взрывоопасные предметы, которыми нашпигована молдавская земля.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Новая опасная находка обнаружена в Яловенском районе. Житель села Хорешты на опушке леса наткнулся на два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место происшествия саперы Национальной армии извлекли из земли артиллерийские снаряды калибром 152-мм и 76-мм.

Обезвреживание взрывоопасных предметов производила инженерная бригада мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" во главе с подполковником Игорем Ливицким.

Ранее близ села Делакэу Новоаненского района саперы обезвредили 7 немецких артиллерийских снарядов калибра 121 мм, из них три кумулятивных, а также авиационную бомбу советского образца ФАБ. Боеприпасы были доставлены на склад для последующего уничтожения.

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