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Алена Безман — единственная женщина-сапер в Национальной армии

Саперы уничтожили два снаряда времен войны в Яловенском районе

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32169163/sapery-unichtozhili-dva-snaryada-vremen-vojny-v-yalovenskom-rajone.html

Каждый месяц близ очередного села, где шли кровопролитные бои, находят взрывоопасные предметы, которыми нашпигована молдавская земля.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Новая опасная находка обнаружена в Яловенском районе. Житель села Хорешты на опушке леса наткнулся на два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место происшествия саперы Национальной армии извлекли из земли артиллерийские снаряды калибром 152-мм и 76-мм.

Обезвреживание взрывоопасных предметов производила инженерная бригада мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" во главе с подполковником Игорем Ливицким.

Ранее близ села Делакэу Новоаненского района саперы обезвредили 7 немецких артиллерийских снарядов калибра 121 мм, из них три кумулятивных, а также авиационную бомбу советского образца ФАБ. Боеприпасы были доставлены на склад для последующего уничтожения.

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Теги:
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