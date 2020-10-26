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День "желтых кодов" в Молдове: объявлено новое предупреждение

© AP Photo / Jim Mone
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1431)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201026/32169315/deni-zheltyi-kodov-moldova-obyavleno-novoe-preduprezhdenie.html

Цвет настроения "желтый": синоптики объявили очередное предупреждение - на этот раз гидрологическое.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с формированием интенсивных стоков на склонах. Предупреждение действует в течение понедельника.

"В связи с метеорологическим предупреждением в центральных и южных районах из-за кратковременных осадков, местами сильных (15-25 литров на квадратный метр), Гидрологический центр информирует о возможном образовании на некоторых малых реках и в низинах интенсивных стоков со склонов с риском наводнений", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

В структуре также отметили, что органы местного публичного управления, хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся водохранилища, предупреждены о необходимости обратить внимание на состояние плотин и путей водоотведения.

"Желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды действовал до 15.30 в центральных и южных районах страны.

Такого рода предупреждение предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1431)

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