День "желтых кодов" в Молдове: объявлено новое предупреждение

Цвет настроения "желтый": синоптики объявили очередное предупреждение - на этот раз гидрологическое.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с формированием интенсивных стоков на склонах. Предупреждение действует в течение понедельника.

"В связи с метеорологическим предупреждением в центральных и южных районах из-за кратковременных осадков, местами сильных (15-25 литров на квадратный метр), Гидрологический центр информирует о возможном образовании на некоторых малых реках и в низинах интенсивных стоков со склонов с риском наводнений", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

В структуре также отметили, что органы местного публичного управления, хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся водохранилища, предупреждены о необходимости обратить внимание на состояние плотин и путей водоотведения.

"Желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды действовал до 15.30 в центральных и южных районах страны.

Такого рода предупреждение предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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