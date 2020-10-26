Свежие данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 72 тысячам.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 308 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в понедельник вечером.

Отмечены пять эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 3, США и Румыния - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 71 811.

За минувшие 24 часа проведен 1432 тест, при этом повторно — 164.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 18 медработников: девятерых врачей и стольких же медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 802 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 440 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 52 730 человек.

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Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1700.

В том числе Минздрав сообщил о смерти 70-летнего Василия Хырбу, который работал врачом-травматологом в Районной больнице Дондюшан.

"Мы глубоко сожалеем о потере специалиста, который посвятил себя профессии. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллективу Районной больнице", - отмечено в сообщении Минздрава.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 48 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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