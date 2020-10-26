Официально: у скольких учащихся и преподавателей подтвердился COVID-19

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведения республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Школа не является основным источником распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил глава Минобразования Игорь Шаров в понедельник.

"Ситуация с пандемией непростая, но предпринимаемые нами действия подтверждают правильность направления. Обновление важно в контексте нашего ежедневного мониторинга работы детских садов, школ, профессиональных технических учреждений и вузов в течение двух месяцев с начала учебного года", - сказал министр.

По его словам, школа как таковая не является источником заражения больше, чем другие виды деятельности.

"Также очевидно, что, соблюдая правила, мы минимизируем риски. Констатируем, что количество заболевших растет такими же темпами, как и в целом обществе. Таким образом, школа не является основным источником распространения вируса", - считает Шаров.

Ситуация в школах

По данным Минобразования, на 23 октября число учащихся, у которых подтвердился коронавирус нового типа, составило 291 человек, 6882 помещены в режим самоизоляции.

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COVID-19 выявлен у 384 учителей, на карантине – еще 347. Что касается вспомогательного персонала, то вирус диагностировал у 66 человек, а 71 помещен в самоизоляцию.

Какая обстановка в детсадах

По данным министерства, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1146".

"На данный момент восемь учреждений и 29 групп находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у восьмерых детей, 93 воспитателей и 40 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 606 несовершеннолетних, 111 воспитателей и столько же сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в училищах

Что касается профтехучилищ, то за 19-23 октября коронавирусная инфекция подтвердилась 15 учащихся, у 10 педагогов и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

По данным министерства, 15 групп помещены на самоизоляцию.

Положение вузов

За этот же временной отрезок вирус выявили у 10 студентов высших учебных заведений, еще 126 находятся в карантине.

Также COVID-19 обнаружился у семерых преподавателей. В самоизоляции находятся 18 педагогов. Среди вспомогательного персонала коронавирус подтвердился у 10 человек.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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