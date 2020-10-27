Изменение климата: влияние на природу и человека

Экологи обращают внимание на изменение климата и отмечают, что в последние годы в Молдове практически не наблюдается весна.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Климатические изменения за последние годы оказывают серьезное влияние на окружающую среду, а также на здоровье человека. От этих перемен страдают как природа, так и люди, считает эколог Анатолий Прохницкий.

"В последние годы у нас практически отсутствует весна. Из мягкой зимы переходим в лето с высокими температурами. Реки пересыхают, сельхозпроизводители теряют урожай. Все это идет как по цепочке, и мы должны найти решения, чтобы выйти из этого тупика", - заявил эколог в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, важно ввести в школьную программу обязательную дисциплину "Экологическое воспитание". Для этого, как считает эксперт, не нужно прикладывать много усилий. "Достаточно, в первую очередь, желания. Власти должны участвовать и вносить свой вклад в улучшение экологической ситуации", - считает специалист.

Эксперт: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

Эколог обратил внимание, что каждый человек несет ответственность за нынешнюю ситуацию, а чтобы сократить риски и негативное влияние, важно делать малые, но уверенные шаги – отказаться от вырубки лесов, сажать больше деревьев, сохранять чистоту, использовать экологичный транспорт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova