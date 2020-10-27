Пятеро судей - фигурантов дела о "ландромате" - восстановлены в должностях

Судьи, обвиняемые ранее в причастности к одной из самых крупных мошеннических схем за всю историю страны - "ландромату", недавно были выведены из-под уголовного преследования.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Пятеро судей, обвиняемых ранее в причастности к отмыванию российских денег через банковскую систему Молдовы, больше известному как "ландромат", восстановлены в статусе судей. Такое решение принял 27 октября Высший совет магистратуры. Служителям Фемиды также выплатят зарплату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте.

За такое решение проголосовали 9 из 11 членов ВСМ, присутствовавших на заседании. Один высказался против. © Sputnik / Mihai Caraus Стало известно, почему с 13 судей сняли обвинения по делу о "Ландромате"

По решению ВСМ, полностью восстановить в правах удалось только четверых судей. Так, Сергей Губенко восстановлен в должности судьи Комратской апелляционной палаты. Сергей Попович восстановлен в должности судьи Комратского суда. Гарри Бивол восстановлен в должности судьи Кишиневского суда. Юрий Хырбу восстановлен в должности судьи Оргеевского суда, представительство в Теленештах.

Решение о лишении статуса судьи Военного суда в отношении Сергея Лебедюка также было отменено. Так как Военный суд в Молдове был упразднен, Высший совет магистратуры изучит возможность обратиться к президенту республики с просьбой назначить судью на другое место работы.

Все пятеро были смещены со своих должностей постановлением ВСМ от 20 сентября 2016 года, по ходатайству Генерального прокурора.

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Антикоррупционная прокуратура еще в 2017 году завершила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению судебных исполнителей и судей в причастности к отмыванию 20 миллиардов долларов из России через банковскую систему нашей страны. В нем фигурировали 15 молдавских судей. Большинство подали в отставку по собственному желанию. Один судья скончался во время следствия, еще один находится в розыске.

Неделю назад стало известно, что с 13 из 15 молдавских судей, обвиняемых в причастности к отмыванию российских денег через банковскую систему Молдовы, прокуратура сняла все обвинения. Прокуроры объяснили, что не смогли собрать достаточно следственных материалов, чтобы доказать наличие состава преступления.

Напомним, следствие по делу о "ландромате" идет и в России. МВД этой страны считает, что инициатором "молдавской схемы" является бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, он намеревался "организовать международный канал вывода средств" из РФ. Идею он предложил разыскиваемому в Молдове и России экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, тот предложение принял, пообещав обеспечить "лояльность молдавских контролирующих и правоохранительных органов".

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