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Аварийная девятиэтажка в Атаках.

В Атаках начался снос аварийной девятиэтажки

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201027/32176954/v-otaci-snosyat-avariynuyu-devyatietazhku.html

Решение снести второй подъезд девятиэтажного дома было принято после проведения экспертизы. Специалисты выяснили, что устоявшая часть здания - тоже в аварийном состоянии.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В городе Атаки Окницкого района сносят оставшуюся часть дома, пострадавшего во время обрушения в июне 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что возьмут под свой контроль работы по сносу здания.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Фото из архива
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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"На месте проведения работ для координации действий и контроля за работами создан оперативный штаб. Компания, выполняющая работы по сносу здания, приступит к работе 27 октября. Для проведения работ будут задействованы два манипулятора и экскаватор", - сообщили в НИЧС.

Руководитель подразделения НИЧС в Окницком районе Николай Путин рассказал Sputnik Молдова, что сносом здания будет заниматься та же компания, которая разбирала завалы и сносила оставшуюся часть рухнувшего подьезда в 2019 году.

"Оперативный штаб располагается там же, где и в прошлом году, спасатели и полиция будут следить за безопасностью работ. Территория ограждена", - рассказал начальник спасателей.

По словам Путина, эвакуация жителей близлежащих домов не потребовалась, так как здания находятся на безопасном расстоянии.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома.
© Photo : DSE
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По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента и несанкционированные изменения жильцами конструкции дома.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

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В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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