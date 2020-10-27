"Устали жить в грязи" – жители Комрата вышли на акцию протеста

Около двух десятков жителей Комрата вышли во вторник на акцию протеста. Причиной стало несогласие с оценкой ущерба имуществу людей. Местные власти обещают еще раз проверить, какой урон нанесла стихия жителям города.

КОМРАТ, 27 окт - Sputnik, Максим Топал. Накануне днем и ночью в столице автономии вновь прошел сильный ливень. Потоки воды опять устремились по улицам в направлении поймы реки Ялпуг. Однако из-за своевременно очищенной "ливневки" ущерба жилым домам нанесено не было.

"Около 22 часов к нам поступила информация о затоплении дома по улице Винзаводская. На место выехали спасатели. Однако эта информация не подтвердилась", - сказали Sputnik в региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

Оперативный дежурный пояснил: "после дождя в нескольких огородах образовались лужи, и люди подняли панику". При этом, "в дома вода не зашла", а ливневые воды "без проблем уходят в [отводной] канал", а далее в реку Ялпуг.

Тем не менее этим утром у здания Исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии прошла стихийная акция протеста.

Протест в Комрате пострадавших от подтопления © Sputnik / Maxim Topal

Протест в Комрате пострадавших от подтопления © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Протест в Комрате пострадавших от подтопления

Люди держали в руках плакаты "Ночью нас опять затопило 27.10.2020", "Спасите утопающих" и "Устали жить в грязи". Но говорили они не о затоплении, а о том, что не согласны с оценкой ущерба их домам, мебели и бытовой технике, проведенной Торгово-промышленной палатой Гагаузии, строительной инспекцией и оценщиками из Кишинева.

"Там указаны такие суммы, что нельзя купить даже однокомнатную квартиру. Сумма ущерба в 2-3 раза меньше реального", - сказала одна из жительниц Комрата.

"Пострадала летняя кухня - написали, что идет под снос. А в бумагах этого даже не зафиксировали. А я еще даже в подвал не заходил. Три недели назад МЧС откачало воду, но в грунте она осталась и снова затопила подвал. Мне пришлось вновь откачивать воду, я на это уже потратил 400 леев", - говорит другой житель Комрата.

"Дают нам 100 тысяч. А сколько стоит холодильник, стиральная машина, сколько стоит дом?" - спрашивают протестующие.

Протесты привлекли внимание руководства Гагаузии. К людям вышли председатель Народного собрания (НСГ) Владимир Кысса, его заместитель Александр Тарнавский и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии Иван Колиогло.

Спикер НСГ считает, что первым делом следует обеспечить жильем тех, кто остался без крыши над головой.

"Правительство выделило вам 2 миллиона леев, Исполком – еще 1 миллион. Все депутаты поддержат выделение этих средств", - сказал Владимир Кысса.

Недовольные люди жалуются на то, что им выдали "заключения без подписей с непонятными цифрами". Представленные документы изучил Иван Колиогло.

"Документы, которые у вас на руках - это общий свод, который формировался по каждому дому. Эти документы готовила примэрия, вы сюда не по адресу пришли", - добавил Иван Колиогло.

Он предложил всем вместе отправиться на встречу с примаром Комрата Сергеем Анастасовым. Тот их уже ждал в своем кабинете.

"Если у вас дом был построен из глины, то он оценивается исходя из реальной стоимости. Поймите, не может быть одинаковой сумма ущерба для нового и старого саманного дома. Но мы пригласим представителей Торгово-промышленной палаты и оценщиков, которые осуществляли оценку пострадавшей недвижимости. Пусть доказывают те суммы, которые они указали", - заявил примар.

Местные власти призывают обеспокоенных жителей "не тиражировать информацию, что после предыдущего наводнения деньги пропали и никто ничего не делал".

"Мы не можем дамбу поставить там, где захочется примару. Есть экспертиза, есть работа специалистов. Дамба не строится за 3 дня. Я не хочу брать на себя ответственность и не спать ночами, думая о том, сорвется дамба или нет. Давайте дождемся завершения строительных работ", - добавил примар.

После случившегося затопления в конце сентября в Комрате были очищены улицы и дворы, отводные пути. Построен и новый отводной канал, а также ведется очистка и углубление русла реки Ялпуг.

По официальным данным, в результате подтопления 29 сентября в Комрате общий ущерб физическим лицам составил 6 миллионов 381 тысячу леев, экономическим агентам – 4 миллиона 200 тысяч леев. Ущерб дорогам по предварительной информации составил около 600 тысяч леев.

Помощь пострадавшим будет выделена правительством Молдовы – оно уже приняло решение о выплате чуть более 2 миллионов леев. Еще 1 миллион леев изыскал Исполнительный комитет Гагаузии.

"После того, как казначейство утвердит эти суммы, они будут перечислены на счета примэрии, которая и распределит деньги", - добавил Иван Колиогло.

Всего на счетах примэрии Комрата для помощи людям будет аккумулировано 3,5 миллиона леев.

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