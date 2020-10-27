Начал работу Правительственный портал гражданина — вебсайт госуслуг

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В Молдове начал работу Правительственный портал гражданина mcabinet.gov.md. Для входа нужна электронная подпись с аутентификацией через MPass.

Получив доступ к порталу, можно проверить, например, сколько у вас штрафных пунктов или штрафов за нарушение ПДД, есть ли долги перед государством, когда истекает срок удостоверения личности. На портале сейчас 11 блоков доступа к разным госуслугам.

Разработчики обещают, что скоро с помощью портала можно будет получать заверенные выписки в электронном виде, обладающие юридической силой, рассчитать размер пенсии и получать другие дополнительные услуги.

Правительственный портал гражданина администрируется Агентством электронного управления.

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