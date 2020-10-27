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Начал работу Правительственный портал гражданина — вебсайт госуслуг

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201027/32179313/nachal-rabotu-pravitelstvennyj-portal-grazhdanina-vebsajt-gosuslug.html

Инфраструктура электронного управления государством расширилась, а жители страны получили доступ к дополнительному спектру услуг.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В Молдове начал работу Правительственный портал гражданина mcabinet.gov.md. Для входа нужна электронная подпись с аутентификацией через MPass.

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Получив доступ к порталу, можно проверить, например, сколько у вас штрафных пунктов или штрафов за нарушение ПДД, есть ли долги перед государством, когда истекает срок удостоверения личности. На портале сейчас 11 блоков доступа к разным госуслугам.

Разработчики обещают, что скоро с помощью портала можно будет получать заверенные выписки в электронном виде, обладающие юридической силой, рассчитать размер пенсии и получать другие дополнительные услуги.

Правительственный портал гражданина администрируется Агентством электронного управления.

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Теги:
электронное правительство


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