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Пробка. Иллюстративное фото

Пешком быстрее: Кишинев "встал" в пробке

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1f/31492040.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201027/32181356/peshkom-bystree-chisinau-vstal-v-probke.html

Во второй половине дня многие улицы Кишинева "раскрасились" в "желтый" и "красный" цвета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Самой "пробочной" традиционно стала улица Измаил. Карта окрашивает ее участки в бордовый цвет. Красным цветом выделены бульвар Штефан Чел Маре, улица 31 августа 1989, бульвар Константина Негруцци.

Яндекс.Карты
© Photo : Яндекс.Карты
Яндекс.Карты

Основные заторы традиционно образовались в районе Центрального рынка, на городских "кольцах", а также почти на всех автодорогах, которые ведут из центральной части города в спальные районы.

Ливень в Кишиневе
© Sputnik
Видео - в Кишиневе из-за ливня образовались большие пробки

Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в пробках в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения от 15 до 25 минут в день.

Ситуация осложняется в случае дождя или снега. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в пробках.

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