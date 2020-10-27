Пешком быстрее: Кишинев "встал" в пробке

Во второй половине дня многие улицы Кишинева "раскрасились" в "желтый" и "красный" цвета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Самой "пробочной" традиционно стала улица Измаил. Карта окрашивает ее участки в бордовый цвет. Красным цветом выделены бульвар Штефан Чел Маре, улица 31 августа 1989, бульвар Константина Негруцци.

Основные заторы традиционно образовались в районе Центрального рынка, на городских "кольцах", а также почти на всех автодорогах, которые ведут из центральной части города в спальные районы.

Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в пробках в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения от 15 до 25 минут в день.

Ситуация осложняется в случае дождя или снега. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в пробках.

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