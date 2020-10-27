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Посол Китая рассказал главе Минздрава о вакцине из КНР

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201027/32182846/posol-kitaya-rasskazal-glave-minzdrava-o-vakcine-iz-knr.html

Думбрэвяну заявила, что министерство ждет, когда на рынке появится безопасная и эффективная вакцина против коронавируса.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну провела встречу с послом КНР в Молдове Чжан Инхун.

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Производство новой вакцины от COVID-19 запущено в России

На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Молдове, меры, принимаемые для борьбы с пандемией, вопросы сотрудничества и помощи Китая молдавскому государству.

Чжан Инхун проинформировал главу Минздрава о вакцине COVID-19, которая была разработана в Китае. Сейчас вакцина находится на заключительной стадии клинических испытаний, сказал дипломат.

"Мы благодарим китайский народ за его солидарность и поддержку нашей страны в эти трудные времена, когда все страны, в том числе Китай, борются с COVID-19. Что касается вакцины против COVID-19, мы предоставим вакцину гражданам республики, когда на рынке появится безопасная и эффективная вакцина, квалифицированная Всемирной организацией здравоохранения", - заявила Думбрэвяну.

С начала пандемии Республика Молдова получила поддержку от Китая в виде гуманитарной помощи на сумму почти в 10 миллионов долларов, отмечает Минздрав.

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Теги:
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