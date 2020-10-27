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Ремонт дороги на улице Албишоара

В Кишиневе из-за ремонта коммуникаций перекроют одну из центральных улиц

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201027/32183725/-v-kishineve-iz-za-remonta-kommunikatsiy-perekroyut-ulitsu-mateevicha.html

Столичная мэрия просит водителей объезжать перекрытый участок на улице Алексея Матеевича и соблюдать временные дорожные знаки.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. На столичной улице Алексея Матеевича с 22:00 вторника, 27 октября, и до 06:00 среды, 28 октября, дорожное движение на участке между улицами Сфатул Цэрий и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони будет перекрыто. Об этом сообщили в мэрии.

Мост на улице Михая Витязула в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дорогу перекроют в связи с ремонтом коллектора сточных вод на пересечении улиц Матеевича и Николае Йорга.

Коммунальные службы приносят извинения за причиненные неудобства.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать этот район.

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