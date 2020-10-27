В Кишиневе из-за ремонта коммуникаций перекроют одну из центральных улиц

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. На столичной улице Алексея Матеевича с 22:00 вторника, 27 октября, и до 06:00 среды, 28 октября, дорожное движение на участке между улицами Сфатул Цэрий и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони будет перекрыто. Об этом сообщили в мэрии.

Дорогу перекроют в связи с ремонтом коллектора сточных вод на пересечении улиц Матеевича и Николае Йорга.

Коммунальные службы приносят извинения за причиненные неудобства.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать этот район.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova