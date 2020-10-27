Выборы за решеткой: имеют ли заключенные право голосовать

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Все заключенные, кто по возрасту имеет право голосовать на предстоящих 1 ноября выборах президента Молдовы, получают необходимые для этого документы – удостоверения личности. Для тех, кто имеет право на льготы, документы были оформлены на средства государства.
"Теперь все заключенные будут владеть необходимым для участия в голосовании документом. Накануне выборов им также объяснят процедуру голосования", - пояснила пресс-секретарь Департамента пенитенциарных учреждений Илинка Сырбу.
Для заключенных также действует обязательным условием ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции во время голосования. Предусмотрено измерение температуры избирателей бесконтактным термометром, а также периодическая дезинфекция рук и поверхностей, вентиляция помещений.
Библиотеки пенитенциарных учреждений уже укомплектовали обновленной версией Избирательного кодекса Республики Молдова на государственном и русском языке.
Всего на территории Молдовы действует 17 пенитенциарных учреждений, среди них есть тюрьма для женщин в Руске, для несовершеннолетних в Гоянах, а также для отбывающих пожизненное заключение в Резине.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>