Выборы за решеткой: имеют ли заключенные право голосовать

Гражданам Молдовы, которые содержатся в местах лишения свободы, оформляют удостоверяющий личность документ, необходимый для голосования.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Все заключенные, кто по возрасту имеет право голосовать на предстоящих 1 ноября выборах президента Молдовы, получают необходимые для этого документы – удостоверения личности. Для тех, кто имеет право на льготы, документы были оформлены на средства государства.

"Теперь все заключенные будут владеть необходимым для участия в голосовании документом. Накануне выборов им также объяснят процедуру голосования", - пояснила пресс-секретарь Департамента пенитенциарных учреждений Илинка Сырбу.

Процедура голосования тех, кто содержится в тюрьмах, аналогична той, что организуется, на любом избирательном участке, и заключается в законной возможности осуществить свое конституционное право и присутствовать на выборах.

Для заключенных также действует обязательным условием ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции во время голосования. Предусмотрено измерение температуры избирателей бесконтактным термометром, а также периодическая дезинфекция рук и поверхностей, вентиляция помещений.

Библиотеки пенитенциарных учреждений уже укомплектовали обновленной версией Избирательного кодекса Республики Молдова на государственном и русском языке.

Всего на территории Молдовы действует 17 пенитенциарных учреждений, среди них есть тюрьма для женщин в Руске, для несовершеннолетних в Гоянах, а также для отбывающих пожизненное заключение в Резине.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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