Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 649 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 649 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

Выявлены 4 эпизода импорта инфекции: из Турции - 2, из Украины и Италии - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 72 460.

За минувшие 24 часа проведены 2919 тестов, при этом первичных — 2502.

Коронавирус выявлен, в том числе у 42 медработников: 12 врачей, 19 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 814 пациентов (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписан 471 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 53 201 человек.

Зафиксированы еще 10 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1710.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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